حقيقة اقتراب جاريث بيل من توتنهام

المواطن - محمد سمعه

رد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل على اقتراب موكله ونجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بارنيت لإذاعة كادينا سير الإسبانية إن بيل سينضم لصفوف توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من ريال مدريد، كما أن الريال سيتكفل بنسبة 50% من راتب اللاعب الويلزي أثناء وجوده في نادي توتنهام.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أبدى عدم رغبته في الإبقاء على بيل، كما أن اللاعب الويلزي لم يشارك كثيرًا في مباريات الريال في موسم 2019/2020.

سبب اقتراب جاريث بيل من مغادرة الريال

ويأتي سبب رفض زيدان الاعتماد على جاريث بيل، هي كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب الويلزي في آخر موسمين، جعلته يجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات.

بيل حقق لقب دوري الأبطال في 4 مناسبات

وكان بيل انضم إلى ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي في 4 مناسبات أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

وشارك بيل كذلك مع المنتخب الويلزي في بطولة أمم أوروبا 2016 التي أُقيمت في فرنسا، حيث ودعت ويلز البطولة من دور نصف النهائي.

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