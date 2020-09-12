حقيقة تأجيل مباريات الهلال بعد إصابة 5 من نجومه بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، في وقت سابق اليوم السبت، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا، إضافة لإصابة سعود كريري مدير الكرة بالفيروس.

صدمة لفريق الهلال:

ورد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حقيقة ما تردد حول تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا لفريق الزعيم، وذلك بعد إصابة 5 من نجومه، حيث أكد أفازبيك بير ديكولوف نائب مدير لجنة المسابقات بـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لا يُمكن تأجيل مباريات أزرق العاصمة وذلك وفقًا لـ تصريحات صحافية.

وأضاف أفازبيك بير ديكولوف خلال المؤتمر الصحفي لـ اللجنة المحلية المنظمة لمباريات دوري الأبطال الذي عُقد اليوم السبت، أن المباريات ستُقام في وقتها الطبيعي والبداية ستكون من بعد غد الاثنين الموافق 14 سبتمبر.

وكان برنامج “الدوري مع وليد” اليوم السبت ذكر أن مباريات الفريق تؤجل في دوري أبطال آسيا، في حال ثبت إصابة نصف اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق المشارك.

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، والثانية كانت اليوم السبت.

سداسي الهلال يخضع لإجراءات العزل الصحي:

ويخضع السداسي لإجراءات العزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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