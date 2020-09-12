حقيقة توصل Barcelona لاتفاق مع يوفنتوس لبيع سواريز

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز قريبًا من مغادرة نادي Barcelona الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي وضع أنظاره على ضم الأوروغوياني لويس سواريز في حال رحل عن برشلونة رسميًّا.

وأثار سواريز الجدل مؤخرًا مُعلقًا حول احتمالية رحيله عن البارشا بأنها مجرد أخبار كاذبة، ولكن كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم السبت حقيقة الأمر قائلة: إن سواريز قصد بالأخبار الكاذبة هو اقترابه من يوفنتوس في ظل عدم وجود اتفاق بين إدارة النادي الإيطالي والبارشا، ولكن الحقيقي هو أنه بات قريبًا من مغادرة برشلونة.

Barcelona يُخطط لإجراء تغيير كامل بالفريق:

ويرغب فريق Barcelona في إجراء تغيير كامل للفريق الكروي الأول، وذلك بعد موسم 2019/ 2020 الكارثي حيث لم يُتوج فيه البارشا بأي بطولة، كما خرج بفضيحة كروية من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.

ميسي مستمر مع برشلونة:

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أعلن بقائه مع برشلونة مؤخرًا، وذلك بعد رفضه اللجوء إلى القانون والقضاء، بسبب رفض البارشا التفريط فيه نتيجة انتهاء صلاحية بند الرحيل المجاني عن النادي الكتالوني.

وأكد برشلونة مسبقًا أن من يريد شراء ميسي عليه دفع 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وكان Barcelona خسر لقب الدوري الإسباني موسم 2019/ 2020 لمصلحة غريمه التقليدي نادي ريال مدريد بالجولات الأخيرة من الليجا.

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