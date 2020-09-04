حقيقة رحيل دي سوزا عن الأهلي بدون إذن

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أزمة مؤخرًا وذلك بعد أن قيل إنه غادر لـ مدينة دُبي الإماراتية لرؤية عائلته دون إذن من النادي.

وكشف طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي، حقيقة الأمر قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC : ” اللاعب طلب الإذن مني وذهب إلى دبي لرؤية أسرته، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق من أجل حل أزمة طلبه فسخ العقد”.

كيال يكشف كواليس تفاوضه مع دي سوزا

وأضاف كيال: ” تفاوضت مع اللاعب البرازيلي وحاولت إقناعه بالبقاء في النادي وقمت بتخفيض فكرة الرحيل في عقله من 100% إلى 60%، والقرار بيد عائلة اللاعب من أجل معرفة مصيره مع الراقي بالفترة المقبلة”.

وفتحت إدارة الأهلي ملف اللاعب البرازيلي من أجل حل الأزمة، حيث يسعى طارق كيال المشرف العام على كرة القدم للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل حل أزمة مستحقاته المالية وفقًا لـ “الاقتصادية”.

الأهلي يحرص على استقرار الفريق الأول

ويأتي رد الأهلي السريع حرصًا على استقرار الفريق، وذلك من أجل تواجد جميع اللاعبين أملًا في إنهاء موسم 2019/2020 في المركز الثالث المؤهل لـ دوري أبطال آسيا 2020/2021. وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي دي سوزا في حال قرر مغادرة الأهلي.







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