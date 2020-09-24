حكم جميلة عن الحياة

الكثير من الشعراء والأدباء والحكماء لديهم أقوال وحكم جميلة عن الحياة والتي تحمل القليل من الكلام ولكن ذات معاني كبيرة يمكن أن تغير حياة أي إنسان للأفضل وتبعث في النفوس الهمة والنشاط.

حكم جميلة عن الحياة

يوضح لنا موقع المواطن الكثير من تلك الحكم الرائعة والتي هي في أغلب الاحوال نابعة من تجارب شخصية ومواقف مروية وليست مجرد كلام جميل يقال ومن تلك الحكم ما يلي:

كن دائمًا رافع الرأس ولا تحني ظهرك لأي إنسان فما دامت جبهتك في السماء فلا يقدر أحدهم على الصعود لظهرك.

أشفق عليك في شبابك حتى تجد من يشفق عليك وأنت رجل كبير.

صادق نفسك فهي الوحيدة التي لن تخونك مهما فعلت به ودائمًا ما تدلك على ما بداخلك بكل الصدق وبدون رياء.

لو سكتت الأسود عن زئيرها لأقبلك الغربان بنعيقها.

الكثير من الشيء يقلل من ثمنه إلا العقل الناضج كلما ذادت ثقافته ندر وعلا شأنه.

صوتك الهادئ الرزين هو قوي أكثر من صراخ بدون جدوى وتواضع المرء يكسر تكبر وتجبر من هو أمامك وتحليك بالأدب والخلق الحسن هو الذي يهزم والمدمر لقبح أخلاق غيرك.

صديقك الوفي مثل يدك وعينك فكلاهما للأخر سند فبكاء العين تمسحها الأيادي ووجع الأيدي تبكي عليها العين.

على مقدار ضعف قطرة الندى إلا أنها لا تيأس من هدم الصخر الجامد ليس بقوتها ولكن لعدم يأسها من تكرار عملها.

سقوطك وأنت تحاول ليس بالعار والخيبة ولكن خيبتك أن تستسلم للسقوط وترضى به حالًا.

من اخترع الممحاة كان على يقين بأن الكل خطاء.

صغر سننا يحجب عنا رؤية الكثير من الأشياء التي حولنا والتي لا نعرفها إلا بعد تقدمنا في العمر.

ضياع الأمل يكسرنا ولكن بالتجربة ترقى أنفسنا.

حكم جميلة عن الحياة من كلام الحكماء

إذا أراد شخص ما أن ينصحك ولكنه قسى عليك وهو يقدم لك تلك النصيحة فكن على يقين أن ذلك الشخص يكن لك كل الحب ولكنه لم يستطع أن يقدم النصيحة بأفضل مما رأي فاسمع لنصيحته جيدًا واستفد منها ولا تكسره كالمنبه الذي أيقظك فكان عقابه الكسر.

المستقبل بيد الله فلا تكن قلقًا عليه لأنك قد لا تكون من أهله فلما الخوف والقلق فالرسل قاموا برعي الغنم ولكن الله قاد بهم الأمم.

إذا طلب منك التراجع للخلف فاسمع لذلك فإن هذا ليس جبنًا ولكن عليك أن تعرف أن السهم لكي ينطلق بكل قوته عليه أولًا أن يرجع للوراء قليلًا.

لا تلقي السيء على شخص فقد تحتاج منه يومًا ما أمرًا.

إياك والشماتة في أحد فقد تكون يومًا من المبتلين.

لا تردد العورات على لسانك فيعتاد ذلك ولكن ذكرك المحاسن يرفع من شأنك.

يظهر خلقك عندما تتعامل مع من هو أقل منك وليس من يرأسك.

كنت مستمعً طوال الوقت ولا تتكلم إلا إذا طلب منك ذلك.

لا تهتم لأمر الأخرين فإن ذلك يقلق الناس ويحط منك.

افعل الخير الذي تعرفه ولا تهتم لأمر الناس فرضى الناس لا يصل إليه أحد.

تعلم من خطأك ولا تبقى عليه كثيرًا ولكن امضي لتخطأ لتتعلم شيئًا جديدًا.

وجود أشخاص يكرهونك لتفوقك فهذا نجاح لك فلا تلتفت لهم.

أجمل ما قيل في الحياة

سكوتك وأنت مجروح دليل على أنك من الصابرين بينما ابتسامتك وأنت حزين دليل على قوتك.

كن نافعًا لأهلك ووطنك ودينك حتى تجزي الخير الكثير وإن أصابك الأخرين بكلام سيء.

ل احترام يصاحبه حب وكل صادق يعرف الكذوب وتوبة العبد لربه يصحبها بكاءً للشيطان.

من لديه طمح لا يستطيع أي شخص أن يوقفه ولكن يمكن للحقودين أن يعطلوه فقط.

من عنده تشاءم من كل شيء دائمًا ما يرى كل شيء صعب عليه بينما المتفائلون يجدون من الصعاب فرص لا تعوض.

شعر عن الحياة

شعر الإمام الشافعي عن الدنيا حيث قال:

دَع الأيـام تفعـل ما تـشـاء وطِبْ نفساً إذا حكم القضـاءُ.

ولا تجزع لحادثـة اللّيالـي فمـا لحــوادث الدّنيـا بقـــاء.

وكُن رجلاً على الأهوال جَلْداً وشيمتك السّماحـة والوفـاء.

وإن كثُرت عيوبك في البرايا وسـَـرَّك أن يكون لها غطـاء.

تستّر بالسّخـاء فكـل عيـب يغطّيـه كمـا قيـل السّخـاء.

ولا تُرِ للأعـادي قـطُّ ذُلّاً فـإنّ شماتـة الأعــداءِ داء.

ولا ترجُ السّماحة من بخيـل فما في النار للظمـآن مـاء.

ورزقك ليس ينقصه التّأنـي وليس يزيد في الرزق العناء.

ولا حـزنٌ يـــدوم ولا سرورٌ ولا بــؤس عليـك ولا رخــاء.

إذا ما كنت ذا قلـبٍ قنـوعٍ فأنت ومالِـــك الدّنيـا ســواء.

ومن نزلت بساحتـه المنايـا فـلا أرضٌ تَقيـه ولا سمـاء.

وأرض الله واسعـة ولكـن إذا نزل القضا ضاق الفضاء.

دع الأيام تغـدر كـل حيـن فما يغني عن الموت الـدّواء.

قصيدة الشاعر إيليا أبو ماضي في الدنيا

قال السّماء كئيبةٌ وتجهّما.

قلت ابتسم يكفي التّجهم في السّما!.

قال الصِّبا ولّى، فقلت له ابتــسم.

لن يُرجع الأسفُ الصّبا المُتصرِّما!.

قال التي كانت سمائي في الهوى.

صارت لنفسي في الغرام جهنّما.

خانت عهودي بعدما ملّكـتُها.

قلبي، فكيف أطيق أن أتبسّما!؟.

قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها.

لقضيت عمرك كلّه مُتألّما.

قال التّجارة في صراع هائل.

مثل المسافر كاد يقتُله الظّما.

أو غادة مسلولة مُحتاجة لدمٍ.

حكم قصيرة عن الحياة

في الكتب ألف حياة وليس حياة واحدة.

قلبك هو مصدر سعادتك وتعاستك فتعلم كيف تسعد نفسك.

كل لحظة يعيشها المرء تكسبه خبرة وتعلم فانتهز كل فرصة لتصبح عالمًا.

كلنا نؤمن بالموت فهو نهاية الغني والفقير والعزيز والذليل والقوي والضعيف فلما الجبن إذًا.

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