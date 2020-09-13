حلم أمرابط يُقربه من مغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

يبحث اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نجم نادي النصر، الرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة، وذلك لخوض تجربة احترافية بمكان آخر.

وبعد خسارة العالمي للقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2019/2020 لمصلحة الهلال، قد يبحث أمرابط عن خوض تجربة أخرى، بعد نجاح فترته مع العالمي التي تُوج من خلالها بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

نجم النصر يحلم بالانتقال لـ الدوري الهولندي

وقالت شبكة Fox Sports الأمريكية إن أمرابط يريد الانتقال للدوري الهولندي واللعب فيه قبل اعتزال كرة القدم.

ورغم أن بعض الأندية الإيطالية والإسبانية مهتمة بضم أمرابط لكن النجم المغربي يميل أكثر للانتقال لـ الدوري الهولندي بالفترة المقبلة.

وكان أمرابط انضم للعالمي في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

وفي سياق آخر، حدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي، مصير اللاعب يحيى الشهري مع أصفر العاصمة، حيث استقر على رحيله مع رحيل كل من “فهد الجميعة وعبدالعزيز الجبرين وحمد المنصور”.

هدف فيتوريا مع النصر بالفترة المقبلة

وتأتي رغبة فيتوريا في التفريط في الشهري، وذلك حرصًا على بناء فريق جديد للنصر يُنافس على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك بالفترة المقبلة.







شارك الخبر