حل مشكلة عدم ظهور الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا

المواطن - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا توضيح حل مشكلة عدم ظهور الأبناء في منصة مدرستي عبر صفحة التطبيق الرئيسية.

وقال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار أحد المواطنين يواجه مشكلة في إضافة الأبناء إنه يمكن إضافة الأبناء من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع توكلنا عبر الرابط التالي ( http://tawakkalna.sdaia.gov.sa

تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر.

النقر على أيقونة حسابي.

النقر على أيقونة الأفراد والمكفولين.

إضافة الأبناء.

طريقة دخول المنصة عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي وتشتمل مهام الطلاب في المنصة على ما يلي: تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.









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