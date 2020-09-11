حل واجبات منصة مدرستي .. الطالب لحل الواجب في منصة مدرستي

حل واجبات منصة مدرستي

يبحث الطلاب كثيرًا عن طريقة حل واجبات منصة مدرستي، حيث تقوم المنصة بشكل مستمر برفع مجموعة من الواجبات والأنشطة الطلابية حتى يقوم بها الطلبة ويتجاوبون مع المعلم.

منصة مدرستي

تعتبر هذه المنصة من أكثر الوسائل التعليمية الحديثة التي تمت في الفترة الأخيرة في النظام التعليمي الخاص بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المنصة بمساعدة الطلاب على مذاكرة الدروس والشرح السريع والوافي من خلال الإنترنت لموادهم الدراسية وهما في المنزل دون الذهاب إلى مراكز تعليمية.

ففي الفترة الأخيرة ومع انتشار وباء الكورونا حرصت المملكة أن تكون جميع المعاملات والخدمات التي تقدم من الحكومة إلى المواطنين جميعهم أن تتم من خلال الإنترنت من خلال إطلاق مجموعة عديدة ومتنوعة من المواقع الخدمية التابعة للحكومة، بالإضافة إلى منصة مدرستي التعليمية الجديدة.

واجبات المنصة

من أهم الأشياء التي تقوم بها منصة مدرستي هي رفع الواجبات والأنشطة وبعض الأسئلة للطلبة بعد شرح الدروس وفي جميع المقررات والدروس، وبالتالي فإن هذه الخدمة لها مميزات كثيرة جدًا ومتنوعة منها أن الطالب يعمل على تقويم نفسه ويرى هل شرح الدرس تمت الإفادة منه أم لا.

بالإضافة إلى أن حل واجبات منصة مدرستي بعد الاستماع إلى شرح الدرس يعمل على تثبيت المعلومات والموضوعات التي تم شرحها له من قبل، وبالتالي يتلقى الطالب العملية بشكل متكامل من خلال الشرح والعملي وحل الواجبات وتقييمها أيضًا.

طريقة حل واجبات منصة مدرستي

حتى يتم الحصول على الواجبات التي يتم رفعها من قبل المعلمين على المنصة علينا أن نتبع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تؤدي بنا في النهاية إلى الواجبات والبدء في حلها والاستفادة منها، وهذه الخطوات هي:

أولًا نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

تسجيل الدخول باستخدام الميل الشخصي الخاص بك على المنصة.

سوف تجد العديد من الأقسام والبوابات قم بالضغط على زر مقرراتي.

في هذه الصفحة التي سوف تنتقل لها سوف تجد العديد من المقررات قم باختيار المقرر التي تريد حل الواجبات الخاصة به.

بعد اختيار المقرر والمادة قم بالضغط على كلمة الواجبات المقررة.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة حل الواجبات المقررة وبعد الانتهاء يمكن أن يرى النتيجة الصحيحة والنتائج الخاطئة.

ويمكن للطالب أن يقوم بالضغط على كلمة تنزيل، حيث يمكنه أن يقوم بتجميل ملف الواجبات والاحتفاظ به ويمكن طباعته أيضًا.

طريقة اضافة الواجبات المنزلية

يقوم المعلم بعد شرح درس ما أو عرض مادة علمية تابعة لأي مقرر أن يقوم برفع مجموعة من الواجبات والأسئلة التي تعمل على تنبيه ذهب الطالب وجعله قادر على الحفظ ومراجعة أيضًا ما تم شرحه سابقًا، ويقوم المعلم بإتباع هذه الخطوات لرفع الواجبات على المنصة:

يقوم المعلم بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمعلم.

من القائمة الرئيسية للموقع نقوم بالبحث عن بوابة حافظة الواجبات.

بعد ذلك سوف يظهر لك مربع إضافة واجب في التسلسل التعليمي.

قم بإضافة الواجب على حسب المادة أو الوحدة أو الفصل والدرس نفسه، على حسب الواجب التي تقوم برفعه.

قبل إضافة ملف الواجبات قم باختيار المستوى التعليمي.

بعد ذلك يمكنك إضافة الواجبات ورقم الصفحة وإضافة شرح أو ووصف وملاحظات إن وجدت مع توضيح رقم السؤال في الكتاب المدرسي وغيره من الملاحظات المتعلقة بالواجب.

بعد الانتهاء من رفع جميع مرفقات الواجب قم بالضغط على كلمة التالي.

حتى يكون الواجب متاح لجميع الطلبة في المرحلة الدراسي قم بتفعيل أمر “متاح لجميع منسوبي المدرسة” حتى يتاح للطالب أن يقوم بحل الواجب وتقييم نفسه.

إرسال الطالب الواجبات المدرسية للمنصة

يقوم الطالب بحل الواجب من خلال تنزيل ملف الواجبات وحلها في المنزل، وبالتالي عليه تميل الإجابات مرة أخرى لكي يقوم المعلم بتصحيحه، وبالتالي بعد حل واجبات منصة مدرستي على الطالب اتباع هذه الخطوات للتعرف على الإجابة الصحيحة، ويذكرها المواطن وهي:

يقوم الطالب أولًا بالدخول إلى موقع منصة مدرستي الرسمية.

ومن ثم يبحث في القائمة الرئيسية عن محفظة الواجبات.

بعد اختيار محفظة الواجبات سوف يظهر له أكثر من خيار قم بالضغط على إدراج واجب ثم يقوم باختيار المادة الدراسية.

ثم يقوم الطالب برفع الملف الذي يحتوي على الواجبات ثم الضغط على كلمة التالي.

ثم عليه أن يقول بتفعيل اختيار مرئي حتى يتاح للمتخصصين والمعلمين أن يقوما بالنظر فيه وحله.

دور المعلم في منصة مدرستي

المعلم له دور كبير جدًا وأساسي في هذه المنصة، بدون وجود المعلم لا يكون هناك شرح ودروس وواجبات للطلاب بجميع المراحل التعليمية، وبالتالي فإن يمكن ان نقول أن دور المعلم يقتصر في النقاط التالية ويمكن أن تزيد أيضًا، وهي:

يقوم الطالب بعمل بث مباشر لكافة الدروس الخاصة بالطلاب من خلال المنصة.

من أهم أدوار المعلم أنه يقوم بمتابعة الواجبات الدراسية المرفوعة على المنصة من قبل الطلاب ويقوم بتصحيحها ووضع ملاحظات وعلامات للطالب للتعرف على مستواه التعليمي.

يقوم المعلم بوضع مجموعة من التقارير الخاصة بكل طالب مشترك في المنصة أثناء الفصل الدراسي.

يقوم المعلم بمتابعة الطلاب المتواجدين أثناء عرض شرح المواد على المنصة من خلال الدرس الافتراضي على الإنترنت.

يقوم المعلم باستخدام بعض المواد الشيقة والوسائط المتعددة التي تساعد في توصيل الشرح والدرس للطالب بكل سهولة.

تحضير المادة الدراسية والعناوين وتقسيمها ورفعها على المنصة للطلاب.







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