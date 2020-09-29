حمدالله ومارين يُنافسان على الأفضل هجوميًا في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اللاعبين المرشحين للأفضل هجوميًا في دوري أبطال آسيا 2020، وشهدت تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله والألماني ماركو مارين.

4 لاعبين مرشحين

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 لاعبين لفتوا الأنظار بشدة في الجانب الهجومي؛ وسجلوا حضورهم بقوة في مباريات البطولة القارية حتى الآن، ومنح الفرصة أمام الجماهير للتصويت بداية من اليوم وحتى يوم غد الأربعاء عند الساعة 9:30 مساءً.

ويُنافس بجانب نجم النصر عبدالرزاق حمدالله ولاعب الأهلي ماركو مارين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، ولاعب باختاكور الأوزبكي، جلال الدين مشاريبوف.

حمدالله يتألق

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقريره قائلًا: “لا يمكن تقديم قائمة أفضل اللاعبين في الجانب الهجومي دون إيراد اسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، والذي واصل التألق في دور الـ16 من خلال تسجيل هدف الفوز في مرمى التعاون، ليرفع رصيده في التسجيل إلى 9 مباريات متتالية في البطولة، وعادل رقم هالك لاعب شنغهاي اس آي بي جي الصيني”.

وتابع: “وانضم حمدالله (29 عامًا) إلى نادي النصر عام 2018 ليسجل حضوره بقوة في الفريق، بعدما ساهم في قيادته للتويج بلقب الدوري السعودي 2018-2019، حيث تصدر ترتيب الهدافين برقم قياسي بلغ 35 هدفًا، وفي الموسم التالي احتفظ بلقب الهداف بعدما سجل 29 هدفًا”.

وأضاف: “وفي هذه النسخة من دوري أبطال آسيا، سجل 6 أهداف، وصنع هدف واحد لزملائه، وكان صاحب النسبة الأعلى في نسبة استغلال الفرص، حيث من بين جميع اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدفين كان صاحب النسبة الأعلى في استغلال الفرص بنسبة 31%، كما أنه سدد 12 محاولة على مرمى الخصم ليأتي بالمركز الثاني في هذا الجانب خلف حسن الهيدوس لاعب السد (16 تسديدة)”.

ماركو مارين يخطف الأنظار

وعلق على أداء اللاعب الألماني قائلًا: “سجل ماركو مارين هدف الفوز للأهلي في المباراة أمام الشرطة العراقي بالجولة الثالثة، وهي النتيجة التي جعلت الفريق أول المتأهلين إلى دور الـ16 وقبل جولتين من نهاية المنافسة. ثم بات الفريق أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد فوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بفارق ركلات الترجيح 4-3”.

وواصل: “الجناح الألماني البالغ من العمر 31 عامًا، انضم إلى صفوف الأهلي في شهر يناير من العام الجاري، قادمًا من ريد ستار بلغراد، وجلب معه خبرة كبيرة للفريق بعدما كان شارك مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010 وفاز بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي وإشبيلية”.

واستكمل تقريره قائلًا: “ورغم أنه غاب عن صفوف الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020 بسبب الإصابة، إلا أن مارين صنع 10 فرص لزملائه في البطولة، ليكون صاحب الرقم الأعلى في هذا الجانب، وكان صاحب ثاني أعلى من التمريرات بمجموع 56 تمريرة”.

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