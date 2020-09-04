حمدالله يُباغت الاتحاد بالهدف الأول والعميد يتعادل سريعًا

وتفاعل المغردون مع الفيديو بصورة طريفة، خاصة أن مباراة النصر تُعد مهمة للغاية للفريق الاتحادي من أجل تحقيق الفوز والابتعاد رويدًا رويدًا عن خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

تشكيلة الاتحاد والنصر:

وفي سياق آخر، كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، تشكيلة فريقه لـ مباراة الاتحاد والنصر.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، زياد الصحفي، برونو أوفيني، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، عبدالإله المالكي، فهد المولد، رومارينيو، ويلفريد بوني”.

أما القائمة الاحتياطية للمباراة فجاءت مكونة من: “طارق عبدالله، فواز القرني، عبدالمحسن فلاتة، خالد السميري، محمد العوفي، أنيس البدري، عوض الناشري، هارون كمارا، ليوناردو جيل”.

بينما كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيلة فريق النصر التي جاءت مكونة من: “برادلي جونز، مايكون، عبدالله مادو، الغنام، العبيد، بيتروس، جوليانو، نور الدين أمرابط، الخيبري، عبدالرزاق حمدالله، أحمد موسى”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، خالد الغنام، مختار علي، فهد الجميعة، عبدالعزيز الدوسري، عبدالفتاح آدم، فراس البريكان، عبدالرحمن الدوسري”.