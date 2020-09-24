حمدان الرويلي يغادر مباراة التعاون والدحيل للإصابة

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب حمدان الرويلي لاعب الفريق الكروي الأول بـ التعاون مباراة الدحيل القطري المقامة حاليًا بالجولة السادسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في اللقاء.

رسالة حساب دوري أبطال آسيا لـ حمدان الرويلي

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” موجهًا رسالة لـ الرويلي: “ما تشوف شر يا بطل، لقد خرج من مباراة الدحيل بسبب الإصابة”.

وكان الشوط الأول من مباراة الدحيل والتعاون انتهى، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تعادل التعاون يعني توديعه لـ دوري أبطال آسيا

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” منذ قليل أن استمرار التعادل بين الفريقين، يعني تأهل الدحيل إلى دور الـ16، أما سكري القصيم فسيودع البطولة.

وانطلقت المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وقبل مواجهة الدحيل، كان سكري القصيم خسر بنتيجة ثقيلة ضد نادي الشارقة الإماراتي بسداسية دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات الاثنين الماضي، بينما فاز فريق الدحيل على نادي بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.

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