حوثي يقتل شقيقته لرفضها تحضير العشاء له

المواطن - متابعة

أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل شقيقته رمياً بالرصاص، بمحافظة إب اليمنية.

وكان القاتل قد طلب من شقيقته الاستيقاظ من النوم وإعداد وجبة العشاء له، إلا أنها رفضت.

وطلبت شقيقته منه أن يوقظ زوجته لتصنع له العشاء، فاستشاط غضباً وأرداها قتيلة على الفور برصاص سلاحه الرشاش.

وحاول القاتل إطلاق النار باتجاه عدد من أفراد الأسرة الذين حاولوا الاقتراب منه أثناء دفن شقيقته بملابسها.

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