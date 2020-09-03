خالد السليمان: هذه أخطر ما قد تحمله تحركات ماكرون في لبنان!

المواطن - الرياض

سلط الكاتب خالد السليمان الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان و”هل أراد تعويم حزب الله”؟!

وقال السليمان في مقاله المنشورة بصحيفة عكاظ، اليوم الخميس، “ربما، لكن الحقيقة هي أنه يدرك أن حزب الله جزء من واقع الحال اللبناني الذي لا يمكن تجاوزه أو تغييره دون دفع ثمن باهظ لا يقل عن حرب أهلية طاحنة”.

وجاء نص مقال خالد السليمان كما يلي:

حزب الله لن يسلم وجوده وسلاحه ونفوذه مختارًا، وهو إن انحنى أحيانًا للعواصف التي تهب عليه كما فعل في حادثة اغتيال رفيق الحريري فإنه سرعان ما يرفع سلاحه ويبرز عضلاته ويحرك «موتسيكلاته» لضبط المشهد الداخلي والتذكير بمن هو عريف الفصل اللبناني!

القوى الداخلية تدرك ذلك والقوى الإقليمية تدرك ذلك والقوى الدولية تدرك ذلك أيضًا، لذلك ما يفعله ماكرون في لبنان التي يتجول فيها كما لو أنه المندوب السامي الفرنسي لا يمكن أن يغيب الحقيقة الكامنة على أرض الواقع، حزب الله ما زال اللاعب الرئيس وصاحب الكلمة الأخيرة لإنجاح جهود الرئيس الفرنسي أو إفشالها، لذلك عندما يتحدث ماكرون عن أن حزب الله جزء من المكونات السياسية المنتخبة، فهو لا يمنحه الشرعية بقدر ما يداري على عجزه عن نزع هذه الشرعية!

وحزب الله الذي لم يكترث للدمار الذي أصاب لبنان جراء مغامرته المتهورة عام ٢٠٠٦ ولن يكترث لانهيار اقتصاده وموت شعبه من الجوع اليوم، فهو أعلنها صراحة أنه مرتهن لمشروع يتجاوز لبنان ويدين بالولاء لدولة غير لبنان، فلبنان بالنسبة له ليست أكثر من ساحة ووسيلة لخدمة المصالح الإيرانية تماما كما تفعل القوى الموالية لإيران في العراق!

أما أخطر ما قد تحمله تحركات ماكرون هو العمل على تأسيس عقد سياسي لبناني جديد، فأي مشروع من هذا النوع في ظل سطوة أحد مكوناته سيولد في حضن حزب الله، فلا فرصة للدولة المدنية للنجاة أمام فوهة السلاح الطائفي!







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