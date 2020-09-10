خالد النمر يطالب المستشفيات الخاصة بتخفيض 50% لمن تجاوزوا الستين

المواطن – متابعة

لاقى الاقتراح الذي قدمه الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بشأن التخفيض الذي يجب أن يحظى به من تجاوزوا سن الستين عامًا من أعمارهم في المستشفيات والمستوصفات الخاصة قبولًا واسعًا من المتابعين والمغردين.

ورغم أن الكثير من تعليقات المتابعين تركزت حول استهجان رفض العديد من المستشفيات أو المؤسسات عمل تأمين خاص بمن تجاوزوا الستين، إلا أن التعليقات في أغلبها عبرت عن أمنيتهم في تحقيق المقترح.

وكان الدكتور النمر قد قال في تغريدة له عبر صفحته على تويتر: “اقتراح: أن يُقَدّم مُلاّك المستشفيات والمستوصفات الذين بسط الله لهم في الرزق خصمًا عامًّا ٥٠% لكل من تجاوز عمره ٦٠ سنة أو كان يعاني من أمراض القلب أو الأورام.. حمانا الله وإياكم منها”.

وقالت المغردة “دينا”: “اقتراحك إنساني موافق لكن لو طبقوه راحت أرباحهم!! وهم الناهب الأكبر لكبار السن باختراع الأمراض ووصف الأدوية التي لا توجد إلا في صيدلياتهم، وفي المراجعات يبدلون بالأدوية لإيهام المريض بالتحسن للاستمرار معهم وو وقلب مكسور قلب مكسور”.

فيما قالت المغرد “أيدٍ مطوية رحمتك وسعة كل شيء”: “يا دكتور للمعلومية من تعدى الستين ترفضه شركات التأمين أن يطلع بطاقة تأمين عن تجربه كنا نبي نطلع لأمي كرت تأمين بأي مبلغ. رفضت الشركات قبول طلبها وكان ما عندنا أي مانع ندفع أي مبلغ”.







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