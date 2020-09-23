خالد بن سلمان في اليوم الوطني: تحية لجنودنا البواسل وذوي الشهداء

المواطن - الرياض

قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولذوي الشهداء، ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء.

وأضاف: أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا، ويزيد العزم لحاضرنا، ويفتح الطموح لمستقبلنا.

ومن المقرر أن تشهد المملكة اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.

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