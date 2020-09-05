خبر سار بشأن لقاح كورونا الروسي

المواطن - متابعة

على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقًا مسؤولون غربيون لتسرع روسيا في إعطاء ترخيص للقاح ضد فيروس كورونا قبل أن ينهي مراحله الأخيرة، أفادت نتائج نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية اليوم الجمعة بنتائج مبشرة.

وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، أوضحت المجلة الطبية المرموقة أن لقاح “سبوتنيك-5” الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

وأكدت الدورية أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصًا، كشفت أن جميع المشاركين طوروا أجسامًا مضادة بدون آثار جانبية خطيرة.

كما أشارت إلى أن “التجربتين اللتين استغرقتا 42 يومًا، وشملتا 38 بالغًا سليمًا، لم تظهرا أي آثار جانبية، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة”.







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