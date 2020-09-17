خبر سار لـ الهلال قبل مواجهة باختاكور الحاسمة

المواطن - محمد سمعه

تلقى نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة فريق باختاكور طشقند الأوزبكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا اليوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أزرق العاصمة عبر “تويتر” صورة للاعب مدالله العليان ظهير أيمن الفريق، الذي عاد بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

موعد مباراة الهلال وباختاكور:

وستُقام مباراة الهلال ضد فريق باختاكور في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين الذي أُقيم يوم الاثنين الماضي، انتهى بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وهتان باهبري، بينما سجل لفريق باختاكور اللاعب إيرين ديرديوك. إصابة 6 من نجوم الأزرق بفيروس كورونا: وقبل إقامة الجولة الثالثة بين الفريقين، كان الزعيم أعلن يوم الأحد الماضي عن إصابة نجمه نواف العابد بفيروس كورونا المُستجد ليكون سادس لاعب يُصاب بالفيروس في صفوف الفريق الكروي الأول. وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي. وقبل انطلاق مباراة الأزرق وباختاكور اليوم الخميس بالجولة الرابعة، كان اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” أنه رُزق بمولود أسماه محمد.

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