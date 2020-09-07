خدعة رخيصة لسرقة مليون درهم من رجل أعمال!

المواطن - متابعة

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي، أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.

وعلى خلفية هذه الجريمة؛ أحالت النيابة العامة زائرًا خليجيًّا وشريكًا إفريقيًّا إلى جنايات دبي، يوم أمس الأحد؛ بتهمة سرقة المبلغ المذكور بالإكراه؛ بالاشتراك مع آخرين هاربين من بينهم المتهم الذي نفذ جريمة السرقة بتعليمات من المتهم الخليجي الذي كان معه في السيارة وقت استدراج المجني عليه لسرقته؛ فيما يواجه المتهم الإفريقي تهمة حيازة 459 ألف درهم متحصلة من الجريمة الموصوفة والعائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بحسب “البيان” الإماراتية.

وأفاد المجني عليه النيابة العامة بأن رجل الأعمال توجه إلى أحد الفنادق في منطقة ديرة حاملًا معه مليون درهم لإتمام صفقة تجارية مع المتهم الخليجي، ولدى وصوله إلى هناك وانتظاره “الأخير” داخل سيارته، حضر إليه إفريقي بزي حارس أمن، وأخبره بأنه سيصطحبه إلى المتهم الخليجي، وسأله إذا ما أحضر الأموال معه، فأجابه بالإيجاب، وأبرز له الحقيبة التي تحتوي على ذلك المبلغ، فما كان من “حارس الأمن” إلا أن سحبها منه بالقوة وفر هاربًا من المكان.

ودلت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المشار إلى أسمائهما في ملف القضائية؛ متورطان في هذه الجريمة، وألقي القبض عليهما، وأقر “الخليجي” بمسؤوليته عن ارتكاب الجريمة بمشاركة آخرين هاربين، وأنه كان وسيطًا بين تاجر آسيوي متواجد في موطنه والمجني عليه؛ من أجل سرقة “الأخير” الذي التقاه في وقت سابق وخطط وبيت النية لسرقته بالاتفاق مع التاجر المذكور.

كما أقر بمسؤوليته بإرسال المتهم الذي كان يلبس زي حارس الأمن لسرقة المجني عليه يوم الواقعة في المكان الموصوف.







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