خربين يطلب مغادرة الهلال ويُحدد ناديه الجديد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المهاجم السوري عمر خربين، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، قد استقر على الرحيل عن أزرق العاصمة، مع تحديد وجهته المقبلة.

خربين يُحدد وجهته الجديدة بعد الهلال:

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن خربين طلب مغادرة أزرق العاصمة رغبة منه في اللعب بصورة منتظمة، كما يُفكر اللاعب السوري في العودة للدوري المصري من بوابة نادي الزمالك.

وسبق لـ خربين أن لعب في صفوف نادي بيراميدز المصري بالنصف الثاني من موسم 2018/ 2019، ونجح في التألق مع الفريق المصري.

وعانى خربين من عدم المشاركة مع أزرق العاصمة في موسم 2019/ 2020 بصورة منتظمة، حيث لا يفكر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في الاعتماد عليه في الموسم الجديد 2020/ 2021.

إنجازات خربين مع الهلال:

وكان خربين انضم للزعيم في عام 2017، قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، وفاز مع الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا ولقبين في الدوري ولقب وحيد في كأس الملك.

من ناحية أخرى، لا يزال مصير سلمان الفرج مع الزعيم، يُثير فضول وترقب الكثير من مشجعي أزرق العاصمة، وذلك بعدما تأخرت إدارة الهلال في التفاوض معه لتجديد عقده.

وكان الفرج ذكر خلال تصريحات صحافية أنه حتى الآن لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة الهلال لتجديد العقد، نافيًا كل ما تردد بالفترة الأخيرة حول اقترابه من التجديد.

يذكر أن الفرج كان ظهر مع ياسر القحطاني نجم الأزرق السابق في مقطع فيديو، ورفض من خلاله إصدار أي تأكيدات على بقائه مع الهلال، مما أثار الجدل مؤخرًا حول إمكانية انضمامه لنادي النصر الذي أغراه بإعطائه شارة القيادة، وراتب سنوي قدره 10 ملايين ريال. وكان ياسر القحطاني سأل الفرج قائلًا له: “دايم إن شاء الله معنا ؟”، ليرد الفرج: “قول إن شاء الله وما عليك”.







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