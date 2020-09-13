خروج دم مع البراز

يعتبر خروج دم مع البراز من الحالات التي يمكن أن تظهر لدى بعض المرضى والتي تدل على الإصابة بأمراض متعددة يكون بعضها مرض بسيط وقد ينطوي البعض الآخر على أمراض خطيرة.

خروج دم مع البراز

تعتبر حالة خروج الدم مع البراز من الحالات التي يمكن أن تحدث لدى بعض الأشخاص وقد تدل في بعض الأحيان على إصابة الشخص بمشكلة من مشاكل الجهاز الهضمي كالمريء أو المعدة أو وجود مشاكل في القولون أو بالأمعاء الدقيقة.

وقد يكون الدم مع البراز ناتج عن وجود شرخ شرجي أو الإصابة بالإمساك وتصلب البراز مما يؤدي لظهور دم مصاحب للبراز، ولكن في بعض الأوقات قد تكون هذه المشكلة عرض لحالة خطيرة يعاني منها المريض.

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن متى يكون خروج دم مع البراز خطير إضافة إلى أهم المعلومات عن هذه الحالة وذلك في السطور القادمة.

هل يكون نزول الدم مع البراز خطير

بالرغم من أن خروج دم مع البراز قد يكون ناتج عن مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل عام أو إصابة الشخص بشرخ شرجي ولكن قد يكون الدم مع البراز في بعض الأوقات علامة على شيء أكثر خطورة كإصابة المريض بسرطان في القولون.

أسباب وجود الدم في البراز

يمكن أن يكون خروج دم مع البراز له العديد من الأسباب المتنوعة قد يكون بعضها بسيط وقد يدل البعض الآخر على وجود أمراض خطيرة وسوف نوضح أهم الأسباب تفصيلاً من خلال الآتي:

قد يكون نزول الدم مع البراز ناتج عن إصابة المريض بالشرخ الشرجي الذي ينتج عن تصلب البراز عند خروجه من فتحة الشرج مما يحدث شق في الشرج.

إصابة المريض بالبواسير وهي حالة يحدث فيها التهاب للأوعية الدموية المتواجدة في منطقة الشرج مما يؤدي بالشعور بألم أو حكة قد يصاحبها نزول دم أثناء التبرز.

الإصابة بالناسور يعتبر أحد أهم الأسباب التي تؤدي لظهور الدم مع البراز حيث أن هذه الحالة تؤدي إلى الشعور بألم ونزول دم عند التبرز وتهيج في منطقة الشرج.

الإصابة بعدوى بكتيرية في الأمعاء أو المعدة مما ينتج عنه إسهال مصاحب لخروج دم عند التبرز إضافة لبعض الأعراض الأخرى مثل التقيؤ أو زيادة مرات التبرز لدى المريض.

وجود قرحة هضمية لدى الشخص المريض والتي تكون ناتجة عادة عن وجود جرثومة في المعدة أو ما يعرف بالملوية البوابية.

الإصابة بسلائل القولون التي قد تتطور لكي تصل إلى أورام سرطانية وهي تعد المرحلة الأكثر خطورة.

أعراض وجود الدم مع البراز

هناك بعض الأعراض المصاحبة لظهور الدم مع البراز لدى الشخص المريض والتي قد تستدعي استشارة الطبيب ومن بينها ما يلي:

الشعور بألم في البطن.

الشعور بقيء وغثيان متكرر.

الشعور بإرهاق وتعب شديد.

إصابة المريض بإسهال.

الشعور بخفقان في القلب.

دوار شديد أو الإصابة بإغماء.

قد يصاب الشخص بانخفاض في معدل الوزن بشكل كبير.

عند ظهور أي عرض من الأعراض السابق ذكرها يتوجب عليك استشارة الطبيب للتعرف على التشخيص المناسب للحالة وتناول العلاج السليم لعلاج هذه الأعراض بشكل دقيق.

مضاعفات نزول الدم مع البراز

وجود الدم في البراز من الأمور الخطيرة في الأساس والتي تستدعي استشارة الطبيب وخصوصًا إن كان نزول الدم مع البراز يصل إلى نزيف كميته كبيرة والذي قد يستلزم معه العلاج المناسب الذي يوصف من قبل الطبيب.

الإصابة بسرطان القولون

تعتبر أهم المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن ظهور الدم مع البراز هي إصابة الشخص المريض بسرطان في القولون وقد يكون الفحص الطبي للمرضى المصابون بظهور دم مع البراز من الأمور الهامة خصوصًا لدى الأشخاص الكبار في العمر الذين يتعدى عمرهم الخمسون عامًا.

إضافة لذلك فيجب على المرضى الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون الفحص الطبي الشامل الذي يؤكد مدى الإصابة من عدمها ومن أمثلة هؤلاء الأشخاص المدخنين أو السيدات الذين وصلوا إلى سن اليأس.

وتجدر الإشارة إلى أن سرطان القولون يعد من الأمراض التي تكون بسيطة من حيث السيطرة عليها وعلاجها ولذلك عند ظهور أي أعراض توحي بالإصابة بسرطان القولون يجب التوجه إلى الطبيب بشكل فوري للتعرف على التشخيص الصحيح للحالة وعلاجها بشكل مباشر.

أعراض سرطان القولون

هناك بعض الأعراض التي تدل على إصابة المريض بسرطان القولون إذا كان يعاني من خروج دم مع البراز ومن بينها ما يلي:

يمكن أن يصاب المريض بإعياء شديد وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية بشكل طبيعي نظرًا لحدوث فقر دم للمصاب نتيجة النزيف الشديد من فتحة الشرج.

قد يصاب المريض بحدوث انسداد في القولون وقد ينتج عنه ألم شديد في منطقة البطن.

الإصابة بانتفاخ في البطن.

الشعور بقيء وغثيان شديد.

الإصابة بإمساك متكرر.

تغير شكل البراز إلى كتل شريطية.

نصائح وقائية للمصاب بدم في البراز

هناك عدة نصائح هامة يجب على المريض اتباعها حتى لا يصاب بحدوث مضاعفات لحالة خروج دم مع البراز ومن أهمها ما يلي:

الحرص على متابعة الدم الذي يخرج مع البراز والتعرف على كميته.

تجنب الضغط على فتحة الشرج أثناء التبرز بشكل كبير.

تجنب الإمساك بتناول الأغذية التي تلين من البراز وتنظم حركة الأمعاء مثل تناول الألياف الطبيعية التي تتواجد في الخضروات.

المحافظة على نظافة فتحة الشرج وغسلها جيدًا بالماء والصابون.

إذا كنت مصاب بالبواسير يجب عليك الجلوس في ماء دافئ فذلك يساعدك على تهدئة الشعور بالألم بشكل كبير.







شارك الخبر