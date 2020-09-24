خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، خريطة الرياح والأمطار المتوقعة اليوم الخميس وليلة الجمعة في المملكة.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه متوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على أجزاء من المدينة المنورة وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية، والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية.

ولفت الحصيني إلى أنه يتوقع كذلك هطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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