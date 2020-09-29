خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس

دائمًا يتساءل الكثيرون عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس الابتدائي حيث توجد الكثير من الخصائص للبيئة الصحراوية، كما أن هذه البيئة يعيش بها العديد من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة، ويوجد أيضًا العديد من الأنواع للصحاري.

خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس الابتدائي

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس الابتدائي حيث أن الصحراء تتكون من كثبان رملية وأراضي جافة، فهي تحتوي على الكثير من التضاريس المختلفة ويوجد الكثير من أنواع الصحاري.

كما أن معايير تحديد البيئات الصحراوية يختلف كثيرًا عن البيئات الأخرى حيث أنها لا تتعلق بكميات الرمال أو درجات الحرارة أو نوع الصخور.

فيوجد صحراء تكون حارة للغاية وصحراء أخرى تكون باردة للغاية مثل الصحاري التي توجد في المنطقة القطبية الجنوبية وأيضًا صحاري جرينلاند ولهذا فقد تم تصنيف البيئة الصحراوية وفقًا لكمية الأمطار التي تسقط عليها.

وتعريفها يتضمن وجود تضاريس ومعالم طبيعية تسقط فوقها كميات كبيرة من الأمطار أثناء العام في ظروف مثالية، كما يصل متوسط هطول الأمطار في الصحراء إلى حوالي 25 سم أو أقل من ذلك.

بالإضافة إلى أنها تتميز بمتوسط مطر غير منتظم ومتقلب، وقد تهطل كميات كبيرة من متوسط قد يفوق متوسط هطول الأمطار السنوي ولكن لا تسقط عليها كميات من الأمطار في العام التالي أو العام الذي قد سبق العام الذي هطلت به الأمطار الكثيرة.

وتعتبر أراضي البيئات الصحراوية من الأراضي التي تعاني من ارتفاع في معدلات فقدان المياه بسبب عملية التبخر والنتح في النباتات ويطلق على هذه العمليات النتح التبخري وهو يعني مجمل المياه التي من الممكن أن تفقدها المعالم الطبيعية الموجودة في البيئة الصحراوية عندما يتم توافرها.

فقد تزيد نسبة عملية النتح التبخري بنسبة 1:33 على متوسط هطول الأمطار السنوية، وكلما ارتفعت نسبة هذه العملية انخفضت نسبة الرطوبة في البيئات الصحراوية وذلك يرجع إلى أن أغلب الرطوبة الموجودة في التربة تتسرب للطبقات السفلى منها وخاصة لو كان نسج التربة من النوع الخشن.

وبالتالي فإن كل العوامل المناخية مثل تباين درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار طوال العام ومعدلات التبخر المرتفعة تسبب حدوث تميل في التربة الموجودة في الصحاري حتى تكون هذه التربة الرملية أو صخرية.

كما أن هذه التربة تحتوي على كمية صغيرة من المواد العضوية ولهذا فسوف يتبين لنا وجود أنواع كثيرة من الصحاري، كما أنها تختلف عن بعضها معتمدة على المناخ والموقع الموجود بها.

مناخ البيئة الصحراوية

المناخ السائد في البيئة الصحراوية يختلف على حسب نوعها حيث أن أغلب الصحاري الجافة يسببها مناخ شديد الحرارة في الصيف ومعتدل الحرارة في باقي العام بجانب تساقط كمية قليلة من الأمطار في فصل الشتاء وتكون هذه الأمطار على هيئة أمطار خفيفة.

كما تعتبر صحراء أتاكاما من أكثر الصحاري الجافة الموجودة في العالم فقد وصل متوسط هطول الأمطار فيها إلى حوالي 1 مم، كما أن هذه الأمطار تسقط كل خمس سنوات حتى 20 سنة.

ولكن المناطق الصحراوية الساحلية تتميز بالمناخ المعتدل إلى الدافئ حيث أن درجات الحرارة في فصل الصيف تتراوح بين 12 إلى 24 درجة مئوية.

ولكن درجات الحرارة في فصل الشتاء قد تصل إلى خمس درجات مئوية وهطول الأمطار في هذه الصحاري يكون بين 8 إلى 13 سم كل سنة.

حيوانات البيئة الصحراوية

بعد أن تحدثنا عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس الابتدائي فيجب أيضًا أن نتحدث عن حيوانات البيئة الصحراوية حيث تعتبر هذه البيئات هي أكثر موطن حيوي ومهم لأنها تعتبر مأوى للكثير من الحيوانات والنباتات.

فيعيش بهذه الصحاري الحارة بعض الأنواع من الحيوانات التي تتميز بالدم البارد مثل السحالي والأفاعي والحشرات بجانب الثدييات مثل الثعلب والكرز الكونغولي والقزم.

ولكن الصحراء الساحلية يعيش فيها الغزلان والوزغ والدقدق والصحاري الباردة ويوجد بها عدد صغير من الحيوانات مثل البطريق والفقمة وبعض أنواع الطيور التي تعيش بالقرب من الشاطئ والتي تعتمد على الأسماك والحبار في غذائها.

نباتات البيئة الصحراوية

بعد أن قمنا بالتعرف على خصائص البيئة الصحراوية فلابد أيضًا أن نقوم بالتعرف على نباتات البيئة الصحراوية حيث يعيش فيها الكثير من النباتات التي لديها القدرة على البحث عن الماء وتقوم بتخزينه لمدة طويلة.

فيوجد بها نبات الصبار والدغل العشبي ونبات حشيشة الشحم وغيرهم، ولكن الصحاري الساحلية يعيش بها نبات الدغل وبعض النباتات التي تعد من ضمن الفصيلة النجيلية.

ولكن الصحاري الباردة يعيش بها عدد صغير من النباتات بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الصحاري، ومن ضمن هذه النباتات التي تعيش بها الأعشاب والطحالب والنباتات التي تكون أوراقها شائكة والتي تنمو في فصل الصيف.

كما أن كل النباتات الصحراوية تمتلك الكثير من الخصائص الخاصة بها والمكيفات التي تجعلها متمكنة من البقاء على قيد الحياة حيث أن معظم بذور النباتات التي تكون موجودة في الصحاري الجافة تستطيع أن تظل خاملة في الرمال لمدة طويلة حتى تتوافر المياه التي تلزم عملية نموها.

كما أن نباتات الصحاري الحارة والساحلية وتتميز بتوافر نظام من البذور التي تكون واسعة والتي تصعد إلى أعلى طبقة من التربة أي الطبقة السطحية منها.

كما تمتد على نطاق كبير وواسع لكي تتمكن من امتصاص أي كمية من الأمطار إذا كان هناك أمطار متوفرة وذلك بجانب أن أوراق الصبار يكون مغطى بطبقة شمعية وهذه الطبقة تمنع فقدان النبات للمياه.

كما أن نباتات الصحاري الساحلية تتميز بأوراقها السميكة التي تجعلها تستطيع تخزين المياه بكل سهولة.

شارك الخبر