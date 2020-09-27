خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس

أغلبنا لديه أطفال في الصف السادس الابتدائي وقد نجد أن معلمة الصف تطلب منهما إعداد بحث عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس لذلك نبدأ في جمع معلومات عن خصائص البيئة الصحراوية.

ما هي البيئة الصحراوية

وصف موقع المواطن البيئة الصحراوية على أنها مناطق تحتوي على أرض جافة لا زرع بها ولا ماء يطلق عليه اسم الصحراء.

هذه الصحاري تحتوي على العديد من الرمال والصخور وقد نجد كل منهما في مكان مخصص به على حدا ولكن بعض الصحاري تحتوي على الأثنان معًا بالإضافة إلى وجود تضاريس أخرى بداخل نفس الصحاري أو غيرها.

ولكن عند البحث عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس فإننا قد نتعرض لمعرفة أن الصحراء ليست بالإلزام أن تكون حارة أو رملية أو صخرية ولأن توجد صحاري ذات درجات حرارة منخفضة جدًا مثل التي توجد في المناطق الجنوبية وصحاري جرينلاند.

ولذلك من أجل التعرف على خصائص الصحراء أي تصنيفها فيجب متابعة الأمطار التي تسقط على تلك الصحاري لأنها وحدها هي من تعطينا تعريف مفصل للبيئة الصحراوية والتي هو كالآتي:

مكان يحتوي على رمال أو صخور أو كليهما معًا ومع وجود بعض التضاريس التي هي من صنع الله يهبط عليها أمطار يصل مقدارها إلى خمسة وعشرون سم طوال العام.

كما يوجد تعريف آخر للمناطق الصحراوية وهو أنها أماكن تفتقر الماء والنبات تتميز بمناخ غير مستقر ومنظم حيث يمكن هطول أمطار عليها بشكل غير متوقع وأعلى من منسوبها السنوي ولكنها في العام التالي يمكن أن تفتقر هطول الأمطار عليها.

ما سبب ندرة وجود النباتات في البيئة الصحراوية

من المعروف أن من أحد عناصر بحث عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس هو أن الصحراء دائمًا تعاني من عدم وجود نباتات بها وهذا بسبب ندرة المياه بها مع وجود عملية النتح والتبخر حيث أن نسبة حدوث هاتين العمليتين للنباتات مقارنة بنسبة هطول المطر على الصحاري تصل إلى 1:33 وهذا يؤثر على بشكل عكسي على نسبة الرطوبة.

ولذلك فإن الرطوبة تتغلغل إلى أسفل الرمال وهذا الذي يجعل الرمال خشنة بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المناسب لنمو النبات أو بشكل أقل من درجات الحرارة التي يحتاجها النبات لكي يتكون وينمو.

كما أن عدم وجود عناصر ومواد عضوية بداخل التربة الصحراوية كل هذه العوامل تمنع النبات من النمو في الأراضي الصحراوية.

مناخ البيئة الصحراوية

من أول عناصر البحث الذي يعد عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس لأن على الطالب معرفة مناخ المناطق الصحراوية والتي يكون مناخ جاف أي درجات الحرارة في فصل الصيف عالية جدًا بعكس باقي فصول العام والتي تتميز بمستويات معدلات درجات الحرارة بجانب وجود أمطار قليلة تشبه قطرات بسيطة من المطر.

وهذا نجده في صحراء أتاكاما التي صنفت أكثر الصحاري امتلاك لمناخ جاف حيث أن الأمطار تصل بها إلى واحد مم فقط هذه الكمية تحدث كل فترة تتراوح بين خمس سنوات وعشرون سنة.

حيوانات البيئة الصحراوية

من أهم خصائص البيئة الصحراوية التي يجب أن تذكر بداخل البحث عن خصائص البيئة الصحراوية للصف السادس هي الحيوانات التي تعيش في الصحراوي لأن لم تستطع أغلب الحيوانات على العيش في تلك البيئة الجافة والأرض القاحلة ولكن قد إذا وجدنا حيوانات بداخل الصحاري يطلق عليها ذوات الدم البارد مثل الآتي:

الزواحف مثل الثعابين والأفاعي والسحالي وبعض الحشرات.

بعد الثدييات مثل الجرذ الكنغري والثعلب القزم.

كما أن ينشر الغزال في الصحاري الساحلية الإرتيرية التي توجد في أفريقيا ويعيش بها أيضًا حيوان السقنقور والبرص والدقدق وهو أحد فصائل الظباء.

في الصحاري الباردة والتي توجد في القارة القطبية الجنوبية فقد نجد حيوان الفقمة والبطريق وبعض الطيور الجارحة التي تعيش في تلك الصحاري ولكن بالقرب من السواحل لأنها تتغذى على الأسماك والنباتات البحرية.

الحيوانات التي تأقلمت على مناخ الصحاري

الجمل: من الحيوانات التي تأقلمت على البيئة الصحراوية من حيث درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير محتمل أو ندرة الماء أو قلة النبات حيث أن الجمل يستطيع أن يتناول مياه قليلة ولكن يحتفظ بها لعدة أسابيع لذلك يطلق عليه سفينة الصحراء.

كما أن تكوينه الجسماني يساعده على البقاء في الصحراء لأنه يمتلك رموش وجفون تحمي عيونه من رمال الصحراء.

الثعلب الفنك: يعرف باسم ثعلب الصحراء قادر على التجول في الصحاري للبحث عن طعام واصطياد الفريسة ولكن بعد غروب الشمس أي في فترة الليل.

سلحفاة الصحراء: تأقلمت على العيش في الصحاري حيث أنها تعيش أسفل الرمال.

الخنفساء الناميبية: هذه الخنفساء لها قدرة غير عادية للعيش بداخل الصحراء حيث أنها قادرة على الحصول على الماء من الضباب الذي عم الصحراء في فترة الليل.

فئران الصحراء: تأقلمت على السكن في الصحاري حيث أنها تنشأ بيوتها من أشواك الصبار من أجل العيش بداخلها خوف من افتراسها من قبل الصقور أو الحيوانات المفترسة.

نباتات البيئة الصحراوية

لم نستطيع القول أن الصحاري خالية تمامًا من وجود نباتات ولكن تحتوي الصحاري على بعض انواع النباتات التي تستطيع أن تحتفظ بالماء لمدة طويلة بفعل تكوينها الرباني ومن أمثلة هذه النباتات الآتي:

نبات الصبار ينمو في الصحاري الحارة.

نبات حشيشة الشحم يوجد بداخل الصحاري الحارة.

والدغل العشبي وهو أحد فصائل نبات الشيح والذي نجده في الصحاري الحارة.

أما بالنسبة للصحاري الساحلية فقط نجد بها نبات الرغل ونبات المريمية السوداء.

كما نجد في الصحاري الباردة نبات طحالب والأعشاب ونباتات أخرى تتميز بامتلاكها لأوراق رقيقة ذات أشواك.

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