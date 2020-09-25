خطوة قد تُعيد الهلال إلى دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بسبب دخول مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، مما أدى لإلغاء المباراة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

قرار الاستبعاد أثار غضب عشاق الزعيم

وأثار هذا القرار غضب عشاق أزرق العاصمة، مما جعل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل تؤكد على أنها ستقدم احتجاجًا ضد قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الفريق منسحبًا.

وأكد المحامي المصري نصر الدين عزام المقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أن تصرف الزعيم في هذه الحالة سيكون قانونيًا في حال قدم احتجاجًا على قرار الاتحاد الآسيوي، وستُنصفه المحكمة الرياضية بإعادته لدوري أبطال آسيا كون قرار الاتحاد الآسيوي غير قانوني باستبعاد الأزرق، لأن الفريق يحق له طلب تأجيل مباراته ضد شباب الأهلي بسبب ظروف قهرية وذلك وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

كيف ستُنصف المحكمة الرياضية نادي الهلال ؟

وأشار عزام إلى أن قرار المحكمة الرياضية سيكون عودة الهلال لـ دوري أبطال آسيا، في حال قدم الزعيم كل الأدلة التي تُثبت أنه مرّ بظروف قهرية وأن الاتحاد الآسيوي كان متعنتًا معه، بجانب إيقاف البطولة مؤقتًا خلال الفترة المقبلة لو أصدرت المحكمة الرياضية هذا القرار أيضًا.

وكان فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي العاصمي أكد في تصريحاته لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن جميع من في النادي لا يعلمون كيف تفشى فيروس كورونا في البعثة التي تواجدت بقطر للمشاركة في البطولة الآسيوية.

شارك الخبر