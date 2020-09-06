خلل تقني يصيب منصة مدرستي

المواطن - الرياض
فوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، صباح اليوم الأحد، بخلل تقني في منصة مدرستي، حيث لم يتمكنوا من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد.
وشكا عدد من الطلاب صباح اليوم من خلل تقني في منصة مدرستي ولم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.
يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
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والله صعب جدن مافي نت
أرجو منكم تأجيل المدرسه
للاسف يوجد صعوبه بالغه في الدخول والتفاعل مع المدرسين
مشروع ضخم اكثر من سبعه ملايين طالب وطالبه بالاضافه لمعلميهم من الطبيعي ان يتعرض لبعض الصعوبات ولاكن مع مرور الوقت سوف تزول باذن الله
الله يعينكم والله
كل شي بالبداية بكون صعب
وأن شاء الله الامور بتصير طبيعيه بس لازم الواحد يصبر بالأول
وبس نصبر منطلع بنتيجه ان شاءالله
حضروا الطلاب وغابت المنصه نرجوا من الله ان يكون اول واخر الغياب يارب
بصراحة اتمناء ترجعوا المدارس ماعرفت ادخل النظام مادم انفك الحظر افتحوا المدارس اقل شي او ابتدي في صعوبه التعلم عن بعد خصوصا الي مادهل تمهيدي من قبل
خير
نامل ان يتم اصلاح الخلل التقني وعدم تكرار ذلك للاهمية وشكرا
طبيعى تطبيق جديد فلنتفائل
ارجو تفادي ما حصل اليوم
منصت مدرستي فاشله
صح لسنك
حسبي الله ونعم الوكيل
المنصة غيرفعالة والنت في معظم قرى عسير وبالتحديد محافظة النماص والمراكز التابعة لها اللهم لاحسد يبغالك تاخذ منطاد عشان تحصل نت!!!!!.
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