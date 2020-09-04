“خليك رجل وتزوج اللي تحبها وتحبك” تفجر مشاعر المحبين

المواطن – الرياض

لا تخطئ عين ناظر تزايد تلك التحديات التي تواجه الأزواج خلال رحلة حياتهم الزوجية والتي تهدد كيان العديد من الأسر بالانهيار إذ لم تعد تلك التحديات محصورة في جوانبها المالية فحسب أو حتى في علاقة الزوجين بعضهما ببعض ولكنها تنسحب إلى الكثير من الصور الأمر الذي يستلزم أن تكون الرابطة بين الزوجين قوية إلى حد كبير وبالقدر الذي يمكنهما من تجاوز التحديات ومواصلة الحياة الزوجية وهو ما يدفع الكثيرين من المقبلين على الزواج للحرص على أن تكون هناك عاطفة ومشاعر حب متبادلة بين الطرفين.

في هذا الإطار تفاعل الكثير من المغردين مع هشتاق ” #خليك_رجل_وتزوج_الي_تحبك_وتحبها” حيث تباينت الآراء بين الذين ذهبوا إلى أهمية أن تتوافر هذه المشاعر حتى لا يصيب أحد الطرفين ندم بعد الارتباط وبين هؤلاء الذين رأوا أن هناك اعتبارات عديدة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند الزواج.

الحب ضد الخيانة

وفي محاولة للربط بين الإخلاص والحب عبر الكثير من المغردين عن أن الحب يمنع من الخيانة فقال المغرد “مشعل” :” إذا حب الرجل امرأه ماتت بعينه جميع النساء ” فيما قالت المغردة “حسناء” :” لا خله يتزوج على ذوق أمه ويخون زوجته هم كذا متعودين”.

وفي لهجة حاسمة دعت المغردة “سارة الشهري” المقبلين على الزواج من الارتباط بمن يحبون والإصرار على الاختيار فقالت :” إذا لم تتزوج حبيبتك فكن على يقين أنك تزوجت حبيبة شخص آخر فنحن في زمن لا يخلو ﻣن الحب !”

وأيد المغرد “حاتم” هذا الرأي حيث اعتبر أن الإصرار على الزواج من المحبوب شكل من أشكال الشجاعة والإقدام فقال : “·الحب للشجعان .. الجبناء تزوجهم أمهاتهم”

بين الحب والإعجاب

وكان من أبرز ما أثاره المغردون هو التمييز بين الحب والإعجاب فلكل منهما تداعياته حيث تقول المغردة صاحبة “بسمة الشمري” :”حاولوا تفرقون بين الحُب والإعجاب، ولا توعدون أحد بشيء أنتوا مو قدّه، لأن الإنسان عنده خاطر واحد وحرام يكسره شخص حبَه من كل قلبه”.

لا للاستسهال

في المقابل أعرب بعض المغردين عن استيائهم من استسهال البعض في اختيار الزوجات أو الأزواج دون النظر إلى قبلة مشاعرهم وهو ما يؤثر سليا على الحياة الزوجية فتقول “نـوف” :” ما يتزوج حبيبته ولا يحب زوجته وش نسوي فيه”

وتقول المغردة ” ريما الروقي” : ” الحب عندنا تحبين واحد ولا يدري عنك ويطلع واحد يحبك ولا تدرين عنه ويجي واحد ما له شغل بالسالفه و يتزوجك”.

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