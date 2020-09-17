خواطر جميلة عن الحياة

في هذه الحياة نتعرض إلى مجموعة من المواقف والأحداث مع الآخرين ومع أنفسنا ومع الدنيا بوجه عام، ولكن بمجرد قراءة القليل من خواطر جميلة عن الحياة نتأثر وتجعلنا نتمسك بها ونعافر فيها.

خواطر عن الحياة قصيرة ومعبرة

يمكنك أن تقرأ هذه الجمل والخواطر وتركها في ذهنك حتى تكون قادر على استيعاب ما يحدث خلال رحلة الحياة، وحتى نكون قادرين على التعايش معه ليس الاستيعاب فقط بل التعايش والتكيف والاستمرار، ومن هذه الخواطر:

الأمل هو أن تقوم بحرق ورقة التشاؤم.

حين تجد الحياة سوف تجد هناك أمل.

المتشائم هو شخص أحمق فهو يرى النور أمام عينيه، لكنه لا يصدق من كثرة التشاؤم.

الأمل هو الشمعة التي ما زالت توقد في رحم الظلام والعتمة.

لولا وجود الأمل في الغد والمستقبل ما كان عاش المظلوم حتى اليوم.

التفاؤل طريق صحيح فهو يمنحك هدوء الأعصاب وراحة البال في أحرج الأوقات.

إذا شعرت بالتشاؤم في يوم ما عليك أن تتأمل في الوردة.

هناك مجموعة من أشخاص يعتبرون هم الأمل بذاته.

خواطر جميلة عن الحياة

يمكنك أن تتبع هذه الخواطر في حياتك بشكل مستمر، حيث تحتوي على العديد من العبر والعظات التي نستفاد منها على مدار الحياة، ومنها:

عليك أن تجعل خطواتك مثل الذي يمشي على الرمل، لا أحد يستطيع سماع صوت خطواته ولكن يكون أثر خطواته واضح جدًا للجميع.

في بعض الأحيان لابد أن تقوم بخسارة المعركة حتى تتعلم بعد ذلك أن تنتصر في الحرب.

لا تحاول أن تعامل جميع الناس بأسلوب واحد فقط، وهذا لأن يعالج الدكتور كل المرضى دائهم بأدوية مختلفة لكل منهم.

أغلب الفتيات هم من يريدون الاهتمام فقط، ولكن المرأة الحقيقية هي من تريد الاحترام والتقدير والفعل الصحيح.

عندما تختلط بجميع الناس بشكل كبير تتأكد حينها أن الأخلاق مثل الأرزاق مقسمة من عند الله ومختلفة من شخص لآخر.

العتاب يعتبر إحدى وسائل الحب ولكن بطريقة مختلفة.

لا تتأخر في أن مسامحة الآخرين، فقد يأتي يومًا عليك ولا تجدهم حولك.

أجمل ما قيل عن الحياة

يذكر موقع المواطن العديد من هذه الخواطر التي تعمل على فهم الحياة بشكل طبيعي دون الاستغراق في المتاعب التفكير فيها كثيرًا، لأن هذا يكثر من الهموم والكرب، ومن هذه العبارات:

ليس من الأشياء الصعبة أن تقوم بالتضحية من أجل صديق وفي لك، ولكن أصعب هذه الأشياء هو أنك تجد هذا الصديق الذي تضحي لأجله هذه التضحية.

الحياة عبارة عن قوس مفتوح، القوس الأول منه هو ميلادك والثاني منه هو وفاتك، فأحرص على أن تملأ هذا القوس بالشيء المناسب لك والأفضل.

شيئان قادران على تغيير نظرتك للحياة، وهما الغربة والمرض.

يرى الشخص المتشائم الصعوبة البالغة في كل فرصة، أما الشخص المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة.

الآمال العظيمة هي من تصنع الأشخاص العظماء في الحياة.

إذا قمت بالنظر إلى الحياة بعين التفاؤل والوجود، سوف ترى الجمال شائعًا ومنتشر في كل ذراته وأجزائه.

الحياة ما هي إلا شعلة إما نحترق نحن بنارها وإما نطفئها نحن ونعيش في الظلام بدونها.

الناس عبارة عن معادن تصدأ بالملل، وتتمدد بالأمل، بل وتنكمش بالألم.

استعن بالله ولا تعجز.

كلمات عن الحياة

بجانب خواطر جميلة عن الحياة يمكنك ان ترى هذه الخواطر والعظات في الكلمات والعبارات المختلفة التي يتم كتابتها عن هذه الحياة التي نعيش فيها، منها يمكن أن نختار ما نريد وما يعبر عن ما بداخلنا، ومنها:

سر نجاحك في هذه الحياة يكمن في أن تفهم الرأي الآخر وتحترمه جيدًا.

كان من الممكن للإنسانية أن تكون سعيدة وهادئة منذ زمن بعيد، ولكن هذا لو أن الرجال استخدموا عبقريتهم في عدم ارتكاب الحماقات بدلًا من أن يستخدموها في إصلاح حماقات ارتكبها غيرهم.

إن في الحياة ألمًا وهمًا كبيرًا جدًا، ولكن سرور الحياة أكبر من ألمها وينسي بالفعل هذا الألم، ولكن الحياة نفسها أكبر من كل ما فيها من الألم والسرور.

أنا لست هاوي القراءة لأكتب، ولست هاوي للقراءة لأزداد عمرًا في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة، لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني.

قصيدة الشافعي عن الحياة معبرة

هناك العديد من القصائد والأبيات الشعرية التي كتبت خصيصًا عن الحياة ومجالها وما نراه فيها من عيوب ومميزات بل تفتح هذه الأبيات الأمل والأنفس على الحياة والعيشة والرغد فيها والاستمتاع بكل لحظة في هذه الحياة، وتقول الأبيات:

دَعِ الأَيَّامَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَطِبْ نَفْساً إِذَا حَكَمَ القَضَاءُ

وَلا تَجْزَعْ لِحَادِثَةِ اللَّيَالِي فَمَا لِحَوَادِثِ الدُّنْيَا بَقَاءُ

وَكُنْ رَجُلاً عَلَى الأَهْوَالِ جَلْداً وَشِيمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالوَفَاءُ

وَإِنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي البَرَايَا وَسَرّكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ.

قصيدة الإمام علي ابن أبي طالب

أما الإمام علي ابن أبي طالب قام بكتابة أجمل وأفضل ما قيل عن هذه الحياة، بل وتعلمنا هذه الأبيات أيضًا ما يجب أن نفعله تجاه هذه الحياة وتجاه ما نتعرض ل منها بشكل يومي، من مواقف ومصاعب وأيام مريرة ولكننا لا ننسى الأيام السعيدة أيضًا التي تمر علينا، وبالتالي فإن أبيات القصيدة تقول:

النفسُ تبكي على الدنيا وقد علمت أنّ السعادة فيها ترك ما فيها

لا دارٌ للمرءِ بعد الموت يسكُنها إلّا التي كانَ قبل الموتِ بانيها

فإن بناها بخير طاب مسكنُه وإن بناها بشر خاب بانيها

أموالنا لذوي الميراث نجمعُها ودورنا لخراب الدهر نبنيها.

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