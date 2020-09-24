خواطر قصيره جدا عن الدنيا

دائمًا ما نتعرض لمواقف صعبة من أشخاص نعرفهم ونحبهم ومواقف من الدنيا فنسعي إلى خواطر قصيره جدا عن الدنيا تعبر عن ما تحمله قلوبنا من حزن وضيق لننفس عن مشاعرنا.

أجمل الخواطر

الخواطر تريح القلب لأنها تعتبر كحكمة تريحك عند قراتها وسيذكر لنا موقع المواطن بعض من الخواطر الجميلة التي تريح قلبك.

خواطر قصيرة جدا عن الدنيا حزينة

لم أنسي يومًا تعبي معك وأيامي الصعبة فقد مضيت عمري كله معك عائشة في لياليك المعتمة عمري الباقي لا يكفي حتى أنسى تعبي معك فقد أنسيتني الدنيا بحبك.

إذا رايتك حزين متعب أشعر بأنني تائهة وأترك الدنيا لأجلك فعمري كله ملكك أتمنى أن تبقى بجانبي ولا أتمنى الآخرين.

عندما تريد أن تتذكر الأيام الجميلة لشخص ما عليك أن تترك كل ماهو مؤلم وجارح لهذا الشخص حتى تتمكن من أن تتذكر الأيام الجميلة معه فتذكر كلامه الجميل وتذكر ملامحه المليئةبالابتسام وتذكر له كل خير.

كيف لك أن تجد الأمان في عهد وفي زمن كله خيانة وألم وكيف لك أن تبحث عن الحب في زمن كله حقد وغل.

إذا حاولت أن تنسحب من حياة شخص لا تترك له أي مشاعر سلبيه وإذا تركك شخص تذكر أنك أعطته القلب والحب وهو أعطاك العمر والأيام.

تذكر أن الذي أحببته منحته حبًا صادقًا فعندما يفرق بينكم تكلم عليه بكل حب واحترام فهو ليس لديه دخل في ترتيب الزمان.

عندما يطلبوا مني الحديث عن الوحدة فلا أجد كلام يعبر عن مدى ما أحسست به من الوحدة في حبك ويطلبون مني الحديث عن الصمت فأنصت لأنني أتذكر كل ما مريت به من ألم معك فلا أحد شعر بمرارة الصمت مثلي ويطلبون مني الحديث عن البرد فأتذكر عندما كنت أجلس على الطرقات في البرد لم أشعر به من ضيقي لفراقك فكانت عظامي ترتجف ولا أشعر بها.

خواطر قصيرة جدا عن الدنيا رائعة ومعبرة

لم أجد في حبك راحة فقد عرفت التعب والحزن في حبك نسيت الابتسام نسيت الفرح.

أتمنى أن أعود طفلة صغيرة كنت لما أبكي أجد من يحنو إلى فأجد أمي وأبي يهدهدوا عليا ويحنوا عليا أما عندما كبرت فلم أجد في الدنيا غير القسوة والتعب فقد تعبت في دنيا اعتمدت على الكذب.

عندما تريد أن تأتي إلى تأتي وتظهر فأنت كالمطر الذي يأتي دون سابق انظار وأيضَا ينتهي لحظة.

إذا هجر من تحب وفرقت بينكم الأيام فلا تقم بإغلاق جميع الأبواب بينكما فربما تعودوا مرة أخرى وتعيش معه ما لم تستطع أن تعيشه ويقدر الله لكم العيش.

لا تستهين بكل من أحبك وعشقك لدرجة الجنون لا تستهين بمن ذبل بعد أن فارقته لا تستهين بالسطور التي كتبها في حبك فقد كتب هذه السطور بمشاعره وأحاسيسه.

ما أصعب لحظة الوداع ما أصعب لحظة الفراق ففي هذه اللحظة تملأ الدموع العيون وخاصة إذا فارقك أحد عزيز عليك تشعر وكأنك قلبك يشتعل وحرارة جسمك عالية لا يطفأها ماء ولا أيشيء غير اللقاء.

العمر كأوراق الشجر الذي يسقط منه لا يرجع فيجبأن لا تنظر إليه وأنتظر ربيع آخر أنظر إليه متأملاً وحقق ما لم تستطع تحقيقه.

كل شخص اتخذ القلوب طريق لنيل مرادهم ونال من قلبك لا تحزن علية فالشخص الكاذب الخداع لا أحد يبكي علية.

رغم كل هذا العمر رغم كل هذه التجارب إلى أني لا زلت أنجرح ولا زلت أصدق الناس المنافقين فلا تقلق أيها الزمن فلازلت أتعلم ولا زالت أنخدع.

إذا لم تحقق إنجاز لك فلا تيأس ولا تقل إني لا أملك حظ ولكن قلأنكل شيء قسمة ونصيب من الله.

إذا ملكتك الهموم لا تقل الهم كبير فقط قل ياهم لي رب كبير.

كنت أتوقع أن حياتي متوقفة عليك كنت أتخيل أنك سبب فرحي وسعادتي كنت أتخيل أن حياتي لا تكتمل إلا بابتسامتكوأنك من تمتلك السهر والنجوم اليوم كسرت كل هذه المعتقدات وحررت نفسي من حبك وأحزانك.

إياك وأن تحزن على حب مفقود أو حب أعطته لحبيبك فالورد يمنحك رائحة جميلة ثم يذبل فتخيل نفسك وردة قد منحت عطرك للجميع ولا تندم على شيء.

عشت أيام معك جعلتني ابكي بحرقة جعلتني أن احترقت وأفكر بما حدث جعلتني أتألم وأنزف من قلبي همومًا جعلتني حتى أتمنى أن أموت.

اختار الشريك المناسب لك لا تجري وراء شخص لا يقدرك ولا تقدر من لا يقدرك فكرامتك أهم شيء لا تنادي على شخص قد قفل أبواب قلبه ولم يعد يرد عليك فهذا القلب لم يعد لك مكان فيه وهذا المسكن لم تعد ينفع أن تسكن فيه ولا تفكر في أن تعود له حتى ولو غرقت دموعه العالم كله.

لا تحكي سراً لأحد ولا تشكي لأحد ولا تقول لأحد من أحببت ومن كرهت اجعل قلبك حافظًا لسرك اجعل قلبك صندوق لا يفتح لأحد حتى أنك لا تتحدث بسوء عن من أحببت فمن دخل قلبك لابد وأن يتعلم منك الاحترام.

كيف لي أن أعيش وعندما تركتني أخذت معك كل ما أملك من أعضاء وجوارح ومشاعر وأحاسيس فقد أخذت قلبي ونبضي وملامحي النضرة كل من يحاول الاستهانة بحب شخص فالحب احترام قبل أن يكون مشاعر قبل أن يكون حب.

كلما علمت كيف تخطط لحياتك احترمك العالم.

لا تبالي بالأزمات فسيأتي يوم ونلتقي.

ربما لحظة تنشأحب ولحظة تميتها فلا أمان للحظات.

إذا أردت أن تعرف الصديق الصح تحقق من المواقف.

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