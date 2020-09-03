خورخي ميسي يُكرر ما فعله والد نيمار مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن ما يفعله خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة الإسباني هو السيناريو ذاته الذي قام به والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عندما ترك البارشا وذهب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017.

خورخي ميسي يُثير الجدل أمام وسائل الإعلام

وكان والد ميسي تحدث اليوم الخميس لـ وسائل الإعلام الإسبانية وظهر مترددًا حول تحديد مصير نجله مع برشلونة، حيث قال بأنه لن يرحل ثم رفض بعد ذلك تأكيد الأمر.

وفعل والد نيمار نفس الأمر ولكن قبل ثلاث سنوات من الآن، حينما قال إن نيمار سيبقى في برشلونة ثم رفض تأكيد الأمر، لينتقل بعدها النجم البرازيلي لـ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخشى عشاق برشلونة، قيام والد النجم الأرجنتيني بتكرار نفس ما فعله والد نيمار، وهو رحيل ميسي عن البارشا الذي يُسبب صدمة كبيرة لعشاق الفريق الكتالوني.

وفي وقت سابق، أظهر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، رد فعله، وذلك بعد التقارير الصحافية التي تحدثت عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من مغادرة برشلونة.

وقبل تصريحات خورخي ميسي كان النجم الأرجنتيني طلب الرحيل عن برشلونة بعد خروج البارشا بموسم كارثي لم يُتوج فيه بأي بطولة، كما أعرب البرغوث الأرجنتيني عن رغبته باللعب في مانشستر سيتي وتحت قيادة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا.

راموس يتمنى بقاء البرغوث الأرجنتيني في برشلونة

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات راموس الذي قال: “له الحق في أن يُقرر ويُحدد مصيره، ولكنني أتمنى بقاءه مع برشلونة؛ لأننا نحب الفوز على الأفضل دائمًا”. وكان ميسي صعد للفريق الكروي الأول بـ برشلونة في عام 2004، ونجح في تحقيق بطولات عديدة مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

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