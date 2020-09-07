دار للمزادات تعرض “كيس قمامة” للبيع بـ 51 ألف جنيه إسترليني

المواطن – متابعة

أعلنت دار “فيليبس” للمزادات في بريطانيا عن استعدادها للقيام بعرض فني غير عادي يتوقع أن يجلب مبلغًا ماليًّا كبيرًا.

وأوضحت الدار أن العمل الفني يشبه كيس القمامة غير أنه ليس كذلك.

وكشفت الدار عن أنه من المتوقع أن تجلب هذه القطعة الفنية ما لا يقل عن 51 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت أن العمل يحمل اسم Dump، وهو من إبداع الفنان البريطاني جافين ترك، وهو فنان معاصر درس في الكلية الملكية للفنون.

ولفتت إلى أن العمل يبدو وكأنه “كيس” مليء بالقمامة ذات رائحة كريهة، ولكنه في حقيقة الأمر كتلة من البرونز مصبوب على شكل كيس سلة ومطلي باللون الأسود.

ولاقى نشر صورة العمل الفني غير العادي تفاعلًا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار سخرية الكثيرين منهم.

وقال أحد المستخدمين ساخرًا: “لدي لفة كاملة من الحقائب من هذا القبيل، كنت جالسًا على منجم ذهب ولم يكن لدي أي فكرة”.

وكتب آخر: “ماذا يوجد في الحقيبة؟ من الأفضل أن تكون شيئًا جيدًا”. فيما اعتبر ثالث أن العمل “مجرد قمامة”، بحسب ما نشر موقع time snow news.

وقال غافين (53 عامًا) الذي يُعد أحد مشاهير الفن الحديث في المملكة المتحدة: إن القطعة تدعو لإعادة النظر في قيمة الفن، والتفكير في حجم المجهود المبذول في صنعه.







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