دفاعات سفارة أمريكا لدى بغداد تتصدى لهجوم صاروخي

المواطن - متابعة

أسقطت منظومة دفاع تابعة للسفارة الأمريكية في بغداد عدة صواريخ استهدفت محيطها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية، بحسب “العربية”.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بميليشيا الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير الماضي.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأمريكية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

يذكر أنه منذ أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية.

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