دليلان يُشيران لاقتراب عمر خربين من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المهاجم السوري عمر خربين أصبح قريبًا من أي وقت مضى من الرحيل عن صفوف نادي الهلال، وذلك بعد أن تم استبعاده من القائمة المشاركة مع الفريق بـ دوري أبطال آسيا 2020.

عمر خربين يُغلق حسابه في “تويتر” نهائيًا

وألغى حساب الهلال متابعة حساب خربين في موقع “تويتر” كما قام المهاجم السوري بغلق حسابه نهائيًا على موقع “تويتر”.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قرر إعطاء خربين واللاعب الكولومبي جوستافو كويلار إجازة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد خروج الثنائي من قائمة أزرق العاصمة المشاركة بـ دوري أبطال آسيا.

وفي حال رحل خربين عن أزرق العاصمة رسميًا، فستكون الفرصة مناسبة لنادي الاتحاد الباحث عن تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية، وذلك في حال التخلي عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني وفقًا لـ تقارير صحافية.

وإذا انتقل خربين إلى الاتحاد، فستكون صفقة مناسبة للاعب السوري والعميد الذي يبحث عن التألق من جديد، بعدما غاب عن مباريات الهلال لكثرة الإصابات ولهبوط مستواه الفني، وصعوبة اللعب أساسيًا في الهلال لوجود المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الاتحاد يُنافس الزمالك على ضم عمر خربين

وربما يدخل الاتحاد في منافسة مع نادي الزمالك المصري للتنافس على ضم المهاجم السوري خربين خلال الفترة المقبلة.

وانضم عمر خربين للزعيم في عام 2017، قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، وفاز مع الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا ولقبين في الدوري ولقب وحيد في كأس الملك.

ذات صلة : الاتحاد يُضحي بلاعب واحد لضم عمر خربين







شارك الخبر