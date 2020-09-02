دليلك نحو منصة مدرستي في جازان 

المواطن - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مبادرة “دليلك نحو منصة مدرستي ” الهادفة لمساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في المنصة للتعليم عن بعد وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها .

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المبادرة ستسهم في تفادي المشاكل التقنية وتمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من خدمات المنصة .

وكانت وزارة التعليم قد حذرت أولياء الأمور من إعلانات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم التسجيل في منصة مدرستي داعية إلى عدم إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص المسجل في نظام نور بغرض تفعيل حسابات الأبناء في المنصة مقابل مادي.







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