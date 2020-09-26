دورات اون لاين مجانية

لأن الإنترنت أصبح من الأشياء الضرورية في الحياة فإنه أصبح يقدم مجموعة من الخدمات التكنولوجية من خلال الإنترنت عن طريق تقديم دورات اون لاين مجانية في العديد من المجالات.

كورسات ودورات الإنترنت

لم يقتصر الإنترنت فقط الآن على السوشيال ميديا وقضاء وقت الفراغ في التسلية والترفيه فقط كما كان الإنترنت سابقًا، ولكن أصبح الآن هناك العديد من المميزات والخدمات التي يمكن للمستخدم الانتفاع بها من خلال الإنترنت بأقل التكاليف ودون تكبد خسائر وبذل جهد.

حيث أصبح هناك العديد من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تتخصص فقط في تقديم مجموعة من الكورسات أو دورات اون لاين مجانية بالكامل، في العديد من المجالات المختلفة والمتنوعة، ومن خلال شركات أو منظمات عالمي معروفة في هذا المجال مما يجعل الانتفاع كامل وموثوق به.

وبالتالي يمكنك أن تكون جالس في منزلك وبداخل غرفتك وأنت تتلقى العلم في المجال التي قمت بأختياره، من خلال هذه الدورات والكورسات الأون لاين والتي تحرص على تعليم المتخصصين والمهتمين بمجال معين بأكثر من شكل وصورة باستخدام وسائط ووسائل مساعدة في التعليم.

كورسات جامعة ييل المجانية

تقدم جامعة ييل العالمية العديد من دورات اون لاين مجانية على الإنترنت في العديد من مختلف المجالات ولجميع الطلاب والشباب والدارسين المختلفة الجنسيات على مستوى العالم أجمع، حيث تقدم هذه الكورسات بشكل مجاني بالكامل دون دفع أي رسوم مقابل الخدمة.

بالإضافة إلى أنه تقدم الكورسات من قبل خبراء متميزين وعالمين في المجالات المختلفة من هندسة، طب، علوم، فيزياء، اقتصاد، رياضة، اللغة الإنجليزية، والموسيقى وغيره من المجالات الأخرى والتي لا تعد ولا تحصى، ويتم تصوير هذه الكورسات داخل مدرجات وفصول الجامعة من خلال الصوت والصورة.

وتهدف هذه الجامعة من خلال هذه الدورات المجانية أن يصب التعليم والدراسة إلى جميع الناس في جميع أنحاء العالم دون حواجز أو صعوبات مادية أو مالية، بالإضافة إلى توفير الفديوهات والصور الخاصة بالدورات باستخدام جودة فائقة وعالية تعمل على مساعدة الطالب على الفهم والاستيعاب.

دورات اون لاين مجانية من موقع مهارات

يعتبر موقع مهارات كما يذكر موقع المواطن من أفضل المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات الكورسات الأون لاين على الإنترنت بشكل مجاني في مختلف المجالات والتخصصات الخاصة بالطلاب والدارسين والتي يهتم بها الناس في هذه الفترة بشكل كبير، ومنها يقدم:

كورسات برنامج مايكروسوفت وورد.

كورس التطوير القيادي.

دورة في HTML مع تقديم مشروع في نهاية الدورة.

كورس الذكاء العاطفي.

دورة مكثفة لتعلم اللغة الإنجليزية.

دورة اكسيل متقدمة.

برمجة وضبط إعدادات قطع الشبكات اللاسلكية Wi-Fi.

كورس فتح قناة YouTube ناجحة.

دورات موقع edumefree

يعتبر هذا الموقع من المواقع الغير ربحية أي التي لا يهدف إنشائها إلى الحصول على ربح مادي أو عائد، والتي تهدف إلى تعليم العديد من الشباب بعض المهارات والدورات التي يحتاجون لها في سوق العمل وفي الحياة بشكل عام، حيث يقدم الموقع محتوى مجاني بالكامل.

بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المدرسين والمحاضرين ويقدم مجموعة من الكورسات المختلفة ومنها:

دورة التعلم الذاتي.

دورة الربح من اليوتيوب.

كورس السيو الحديث.

كورس البرنامج المثالي للمحاسبين.

كورس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر وفي 30 دقيقة يوميًا.

كورس احتراف اليوتيوب.

كورس قيادة الحاسوب الآلي ICDL.

كورس تعلم الفوتوشوب.

كورس تعلم اللغة الفرنسية.

دورات وكورسات المجلس الثقافي البريطاني

يعتبر المجلس الثقافي البريطاني من ضمن قائمة أفضل مواقع أو منصات تقدم دورات اون لاين مجانية من خلال الإنترنت لجميع الطلبة والدارسين على مستوى العالم ومختلف الجنسيات حيث أنه ساعد أكثر من 100 مليون شخص حول العالم من خلال هذه الكورسات المجانية.

بالإضافة إلى أنه يقدم شهادة في نهاية الكورس من خلال ما يعرف بالترقية الرقمية، أي تقدمي شهادة أو ترقية في المجال من خلال الإنترنت يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتقديم كورسات في مجالات متنوعة ومختلفة، ومنها نذكر:

إدارة أعمال.

فنون إبداعية.

الإعلام.

الرعاية الصحية.

الطب.

التاريخ.

تكنولوجيا المعلومات.

علوم الكمبيوتر.

اللغة.

قانون.

مؤلفات.

الطبيعة والبيئة.

سياسة ومجتمع.

علم نفس وصحة نفسية.

العلوم.

الهندسة.

الرياضيات.

مهارات الدراسة.

التعليم.

أكاديمية المجتهد للكورسات والدورات الاون لاين

تقدم أكاديمية المجتهد دورات اون لاين مجانية من خلال موقعها على الإنترنت في جميع التخصصات والمجالات الضرورية التي يجب أن نتعلمها في زمن التحضر والتكنولوجيا التي نشهده الآن، بجانب أنه جميع الكورسات مجانية دون أي مقابل مادي.

كل ما على الطالب أن يقوم بالدخول إلى الموقع واختيار الاختصاص والمجال الذي تريد دراسته، والتعرف على المحتوى الذي سوف تحصل عليه ومن ثم بدء الدراسة من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى الأكاديمية أو غيره، ومن المجالات التي تقدمها الأكاديمية:

كورسات تعلم اللغة الألمانية من الصفر وحتى الاحتراف من خلال نشر محتوى وفيديوهات أكثر من 16 جيجا بايت على جوجل درايف.

كورس للتحضر لخوض امتحان TOEFL Ibt مقدم من يوديمي.

تحتوي المنصة على كتب من جامعة كامبريدج البريطانية بما يفوق الـ 700 كتاب في جميع العلوم والمجالات المختلفة.

كورس تعليم اللغة الإنجليزية بشكل كامل من الصفر ومجانًا.

كورسات موجهة للمحاسبين لتأهيلهم للخوض في سوق العمل.

تقدم الأكاديمية أيضًا كورسات لتحسين مهارات العرض والتواصل والتقديم مع مجموعة من المقالات التي تخص المهارات الشخصية.

دورات تعليم الرسم من الصفر.

كورسات محادثة في اللغة الإنجليزية بما يصل حتى 99 محادثة بملفات صوتية بصيغة mp

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