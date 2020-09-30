دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب 1/2 طن من القات بجازان

المواطن - واس
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن الجهات المختصة بقيادة المنطقة تمكنت أثناء تنفيذ مهامها – بفضل الله – من ضبط كمية تزن نصف طن من القات المخدر في شاحنة، داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة، والقبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية السودانية.
وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة لجهات الاختصاص.
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