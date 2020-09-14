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دوريات الأفواج بعسير تحبط تهريب 22 كجم حشيش مخدر

دوريات الأفواج بعسير تحبط تهريب 22 كجم حشيش مخدر

2020/09/14
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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دوريات الأفواج بعسير تحبط تهريب 22 كجم حشيش مخدر
المواطن - واس

 

 

أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب (22) كيلو من مادة الحشيش المخدر وذلك بمركز شني في وادي الحيا.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الفوج الأمني الثاني تمكنت أثناء تنفيذ مهامها -بفضل الله – من القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيراً على الأقدام قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري. وقد جرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات للجهة ذات الاختصاص.



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