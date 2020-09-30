دوري أبطال آسيا لـ النصر: “هذا زمانك”

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020 للمرة الأولى بمسماها الجديد، وذلك بعد أداء أكثر من رائع، قدمه اليوم الأربعاء ضد النادي الأهلي.

ويبدو أن العالمي يود السير على خطى نادي الهلال والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بتاريخه، لتكون الكرة السعودية نجحت في الفوز بـ دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي بعد فوز الهلال باللقب في نوفمبر 2019 على حساب أوراوا الياباني.

مباراتان لـ النصر لتحقيق الحلم الأغلى:

ومع تأهل العالمي إلى دور الأربعة، حيث أمامه مباراتان فقط لتحقيق الحلم الأغلى لجماهيره والتتويج بالبطولة الآسيوية، فيمكن القول إن الفترة الحالية هي فترة العالمي وزمانه للتتويج باللقب الآسيوي العريق.

100 ألف ريال هدية لنجوم العالمي في حال الصعود للنهائي:

من ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله”.

وكان النصر تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي اليوم بثنائية نظيفة.

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