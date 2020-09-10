دياب في اجتماع الأعلى للدفاع : حريق مرفأ بيروت طعنة جديدة للبنانيين

المواطن - متابعة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن ما حصل في مرفأ بيروت اليوم ومهما كانت أسبابه هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعًا واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع.

ودعا دياب – في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع- إلى الإسراع في التحقيق بانفجار المرفأ لتحديد المسؤوليات، مشددًا على أنه: “يجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الناس”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال إن حريق اليوم قد يكون عملًا تخريبيًا مقصودًا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.

وأضاف: لم يعد مقبولًا حصول أخطاء أيًا يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق، خصوصًا بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول.







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