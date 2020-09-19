دي سوزا لـ إدارة الأهلي: أنتم هواة وستجعلون النادي صغيرًا !

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، نجم الأهلي السابق، على الشكوى التي رُفعت من إدارة عبدالإله مؤمنة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضده بعد انضمامه لنادي بيشكتاش التركي.

رد دي سوزا على إدارة الأهلي:

وطلب أحد المغردين عبر حساب الراقي في “تويتر” توضيحًا من دي سوزا للرد على بيان إدارة النادي حيث قال اللاعب البرازيلي عبر “تويتر” : “لماذا لا تُرينا الإدارة الاتفاق الذي وُقع، ولماذا لا تُرينا أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل التي أُرسلت لهم لإعطائي المستحقات المالية قبل فسخ العقد، لسوء الحظ الإدارة التي تُدير النادي عبارة عن هواة، والفريق عملاق ولكن الإدارة الحالية ستجعل الأهلي صغيرًا”.

ونشر الراقي بيانًا رسميًّا عبر حسابه في “تويتر” قال فيه: “نظرًا لقيام اللاعب دي سوزا بفسخ عقده من جانب واحد والتوقيع مع نادٍ آخر، يود مجلس إدارة الراقي التأكيد على الآتي: سبق وأن أرسل اللاعب إخطاره للحصول على جزء من مقدم مستحق سابق. وقام النادي بالرد على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/ 6/ 2021م”.

إدارة الأهلي تُوضح كيف ساندت دي سوزا قبل فسخ عقده ؟

وأضاف البيان: “تأخر اللاعب عن الرجوع للتدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية”. وتابع البيان: “رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب إلا أن هذا الأخير كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد دون أن يعلم النادي الأهلي بذلك”. وأضاف بيان الراقي: “لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020م تقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر (7) لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب، بتاريخ 30 أغسطس 2020م، تقدم بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ لم يراعِ فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا”. وقال بيان الراقي: “فوجئ النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد ثم التوقيع مع النادي في مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية انتقالات اللاعبين بالفيفا، وعليه فإن النادي الأهلي قام بإرسال إخطار اللاعب وللنادي الذي وقع معه بإعلامهم بأن ما وقع فيه مخالفة للوائح الفيفا ويعتبر فسخًا للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك”. واختتم بيان الأهلي قائلًا: “وأمام تعنت اللاعب فإن مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعيا منه للحفاظ على حقوق الكيان، وردعًا لكل من يحاول الاعتداء على اعتباره، فإنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي بالتضامن بينهما مع طلب القضاء ضدهما بالغرامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة”.

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