رأسية حمدالله تمنح النصر التقدم في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني المقامة على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، بتقدم العالمي بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله يمنح النصر التقدم:

ويلعب النصر ضد سيباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، بعد استئناف البطولة عقب توقفها طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وبدأت مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني بشكل سريع، وسط محاولات لفض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، إلا أن اللاعبين لم يتمكنوا من هز الشباك.

ونجح حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول في مباراة النصر وسيباهان الإيراني، حيث استغل كرة عرضية مميزة ليلعبها برأسه بشكل مميز ويسجل الهدف الأول.

دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة النصر ضد سيباهان اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد المتصدر، فيما يقع الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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