رؤوم توزع 300 سلة غذائية على أسر الأيتام

المواطن - رفحاء

وزعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء 300 سلة غذائية، تشمل جميع المواد الغذائية الأساسية، بدعم من رجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري.

ويأتي هذا التبرع امتدادًا لجهود الغويري الوطنية، وإسهاماته المتواصلة في دعم الخير بشكل عام وجمعية رؤوم بمحافظة رفحاء بشكل خاص.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رؤوم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرجل الأعمال مطلق الغويري على الدعم الذي يأتي ضمن سلسلة تبرعاته ودعمه غير المحدود، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.







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