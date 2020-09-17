رئيس التعاون بعد تهديد مرتضى منصور: اللي نبيه يصير ويتم !

المواطن - محمد سمعه

وجّه محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، رسالة نارية لـ مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، وذلك بعد تهديد الأخير للنادي الذي سيُعلن عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.

وكتب القاسم عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “هذا التعاون يا سادة، اللي نبيه يصير واللي يأمر عليه الفريق يتم”.

وبالأمس، أعلن سكري القصيم عن تعاقده مع المدرب الفرنسي كارتيرون لتدريب الفريق لمدة موسمين، قادمًا من فريق الزمالك.

وسيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب الفرنسي إلى الفريق الذي يشارك حاليًّا في دوري أبطال آسيا في العاصمة الدوحة.

كارتيرون أعلن رغبته بمغادرة الزمالك لتدريب التعاون الثلاثاء:

وكان كارتيرون أعلن أول أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ رحيله عن تدريب الزمالك وفسخ عقده مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته ربع مليون دولار أمريكي. وعرض مقطع فيديو مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو غاضب للغاية من قرار كارتيرون بالرحيل، واصفًا ما حدث بالمؤامرة. رد فعل رئيس الزمالك: وأكد مرتضى منصور أنه سيوجه إنذارًا شديد اللهجة للنادي الذي سيتعاقد مع كارتيرون، مضيفًا أنه يجب على رئيس هذا النادي تحمل كلماته. وكان باتريس كارتيرون قاد الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري في فبراير 2020.

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