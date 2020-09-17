رئيس الفيفا لـ الهلال: مبارك لكم تحقيق الدوري

المواطن - محمد سمعه

حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تهنئة نادي الهلال، وذلك بمناسبة فوزه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

نص رسالة رئيس الفيفا لـ الهلال:

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل تلقى خطابًا من إنفانتينو رئيس الفيفا وهو يُهنئ الزعيم بعد تتويجه بـ دوري المحترفين، معبرًا عن إشادته بعمل الأزرق والتزامه للتتويج بثالث بطولة دوري في آخر 4 سنوات.

وأضاف رئيس الفيفا في رسالته أنه أراد إرسال برقية شكر لاتحاد القدم السعودي على الجهود الملموسة والواضحة من أجل تطوير كرة القدم السعودية، معربًا في رسالته عن أمنيته بمقابلة ياسر المسحل في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، تلقى نجوم الهلال والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة فريق باختاكور طشقند الأوزبكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا اليوم الخميس.

مدالله العليان يعود لتدريبات الأزرق:

ونشر الحساب الرسمي لنادي أزرق العاصمة عبر “تويتر” صورة للاعب مدالله العليان ظهير أيمن الفريق، الذي عاد بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وستُقام مباراة الهلال ضد فريق باختاكور في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين الذي أُقيم يوم الاثنين الماضي، انتهى بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وهتان باهبري، بينما سجل لفريق باختاكور اللاعب إيرين ديرديوك.

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