رئيس النصر الأسبق يُعلن إصابته بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن سلمان المالك رئيس نادي النصر الأسبق، اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد أن أجرى فحوصات طبية فجر اليوم.

وكتب سلمان المالك عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله على كل حال، أجريت فحص كورونا فجر اليوم وتبين أنه إيجابي، الله يجعله تكفيرًا وطهورًا ويشفي كل مريض”.

المالك خسر الفرصة في رئاسة اتحاد القدم

وكان سلمان المالك سبق له وأن ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنه خسر سباق الانتخابات لمصلحة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق.

وفي سياق آخر يستعد نادي النصر لمواجهة فريق السد القطري اليوم بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة السد

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “برادلي جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، العبيد، الصليهم، الخيبري، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، حمدالله”.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد بالعاصمة الدوحة.

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