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رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة
وسط خلافات على توزيع حقائب وزارية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة

2020/09/26
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة مصطفى أديب
المواطن - متابعة

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة وسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

وقال أديب في كلمة له من ​قصر بعبدا​ إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون.

وأضاف: ”مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما“.

وقال أديب: ”سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها“.

وقال النائب زياد حواط لـ ”LBCI“: ”أحمّل مسؤولية اعتذار أديب عن تأليف الحكومة بالمباشر إلى رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، وتيار المستقل قدم كل التسهيلات“.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية، مشيرا إلى أن ”لبنان سيذهب إلى الجحيم إذا لم يتم تشكيل الحكومة“.


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