رئيس تداول يكشف عن 5 اكتتابات عامة في الفترة المقبلة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، خالد الحصان، إن هناك من 4 إلى 5 اكتتابات عامة قيد المراجعة في الوقت الحالي.

وتابع في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن أجواء العروض العامة الأولية في البورصة السعودية صحية للغاية، على الرغم من ظروف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أيضًا إن تداول تخطط لطرح العقود الآجلة في الأسهم الفردية في النصف الأول من العام المقبل، مؤكدًا على أن بدء سوق المشتقات المالية سيساعد في تسريع تلك الخطط.

سوق المشتقات المالية في تداول:

وكانت أطلقت تداول سوق المشتقات المالية، وبدأت تداول العقود المستقبلية للمؤشرات في 30 أغسطس الماضي، كخطوة هامة لتطوير البورصة السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.

وكشف الحصان أن متوسط ​​حجم التداولات زاد بنحو ثلاثة أضعاف خلال فترة الوباء، بمشاركة نشاط من مستثمري التجزئة.

وأشار في حواره مع بلومبرغ إلى أن تداول تعمل على زيادة المنتجات والإدراج؛ من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، متابعًا أن نجاح تداول هي نتاج طموحات كبيرة لأن تكون سوقًا مالية متقدمة ورائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: لم يكن ليتم هذا الإنجاز لولا جهود فريق العمل في تداول ومقاصة وهيئة السوق المالية وساما وأعضاء السوق، كاشفًا أنه سيتم تقييم الاكتتاب العام للبورصة في الربع الأول من عام 2021، ويمكن تسريعها بعد بدء تنفيذ سوق المشتقات.







شارك الخبر