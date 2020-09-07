رئيس حقوق الإنسان: تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع

المواطن - الرياض

أكد عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع.

وأضاف العواد، في تغريد عبر “تويتر”، أن من واجبنا جميعا أن نتكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية أطفالنا ومجتمعنا من آثاره .

وتابع عواد العواد “يجب ألا يتردد أي شخص في الإبلاغ عن أي حالة عنف على خط مساندة الطفل (116111) لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت في وقت سابق، القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير والقيام بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي.

وبحسب مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تم إحالة الأب إلى الجهة المختصة.

توفير الحماية للطفل:

وأوضح المركز، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء

وكانت طليقة الأب المتهم وهي مصرية الجنسية قد ناشدت الجهات المختصة بإنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها.

وثق جريمته على الواتساب:

وأوضحت الأم أن الأب المتهم قام بتوثيق فعله وأرسله إليها عبر تطبيق “واتساب” من أجل مضايقتها، والضغط عليها وإجبارها على الرجوع إليه.

وكشفت عن أنها انفصلت عن زوجها منذ سنة وثلاثة أشهر ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش مع طليقها منذ سنة و4 أشهر.

وذكرت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها؛ نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.







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