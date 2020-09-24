رئيس غرفة أبها في اليوم الوطني: مسيرة العطاء تتواصل بخطى ثابتة وبكل ثقة ووعي

المواطن - حسن عسيري - أبها

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، حسن بن معجب الحويزي، إلى قوة الاقتصاد السعودي، واعتماد المملكة على العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مع استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، حيث واصل اقتصادنا- ولله الحمد- نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، والفضـل- بعـد الله- يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

وأكد على أن المشروعات الوطنية الكبرى تحث القطاع الخاص الوطني على وجوب وجود إسهامات فعالة تساعد على خلق بيئة اقتصادية مثالية، وذلك في إطار مشروعات واعدة أو استثمار رائد يخدم اقتصاد مملكتنا الحبيبة، كما أن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الرؤية تعتمد على قوة كبيرة وهي الشباب المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّ تنمية مهاراتهم والاستفادة منها، وأملنا جميعًا كبير أن نرى نتائج إيجابية بالأيام القادمة فالهامة عالية، والأمل كبير جدًّا، وسنتجاوز كل العوائق بإذن الله مع استمرار النجاح الذي تخطط له القيادة الرشيدة، ويعلق عليه المواطن آمال كبيرة وسيكون داعمًا وفاعلًا بالتطبيق إن شاء الله تعالى.

وفي ختام تصريحه رفع الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة عسير بالتهنئة للقيادة الرشيدة والحكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله وسدد خطاهما- داعيًا الله عز وجل أن تتواصل مسيرة العطاء والنماء بالوطن العزيز.

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