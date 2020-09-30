رئيس مجلس الأمة أمام الشيخ نواف: وفاة الشيخ صباح أصاب الكويت في قلبها

المواطن - الرياض

قال رئيس مجلس الأمة في الكويت مرزوق الغانم، خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لتأدية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية، إن “البلاد فجعت بنبأ وفاة حارس دستورنا وقائد مسيرتنا”.

فيديو | رئيس مجلس الأمة الكويتي: وفاة الشيخ صباح أصاب #الكويت في قلبها#الإخبارية pic.twitter.com/LyhCtAs7CM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2020

وأضاف مرزوق الغانم: لقد كان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، قائدًا حكيمًا حفظ لدولتنا وزنها ورسم بسياساته الحكيمة طريق نجاة وعبور أمن، وقاد بلدنا إلى بر الأمان.

وقال الرئيس الغانم مخاطبًا الأمير الشيخ نواف الأحمد: أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على فراق أخيك ومعلمك، أعلم الأسى الذي يدمي كبدك على فراق من كنتَ له سندًا.. وأعرف كم تشعر بالمسؤولية لكنك سيف مجرب وحكيم مسدد.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء، وفقًا لنص المادة 60 من الدستور.

وقال أمير الكويت في نطق القسم: أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأزود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وتابع الشيخ نواف الأحمد: إن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قدم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار الآخرة رمزًا شامخًا من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة والتي ستظل نبراسًا هاديًا.

وأضاف: أعاهد الله والشعب وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار الكويت.

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