رابط تحميل تطبيق اعتمرنا لاستخراج تصريح العمرة والزيارة

المواطن - الرياض

أعادت إمارة منطقة المدينة المنورة التذكير برابط تحميل تطبيق اعتمرنا لاستخراج تصريح أداء العمرة والزيارة.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بدايةً من اليوم الأحد، تطبيق اعتمرنا متاح للتحميل ويمكن من خلاله استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بدايةً من تاريخ 17 صفر 1442 هـ كمرحلةٍ أولى.

وأضافت أنه يمكن تحميل رابط تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، نشرت في وقت سابق، آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا.

وأوضحت الوزارة، أن تطبيق اعتمرنا سيكون متاحاً للتحميل من خلال أنظمة ios أو Android ابتداء من يوم 10 صفر 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020.

وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة

– الحصول على التصريح

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز

– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين

– التوجه إلى الحرم المكي

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد الفنادق بمكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

كذلك بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

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